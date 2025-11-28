為了健康"出槌" 輔英科大槌球隊

長輩想要運動，可以考慮和緩、非劇烈的槌球。高雄輔英科大有一群槌球隊長輩，他們的球場原本凹凸不平，為了練好球，他們親自整平，至今成為奪冠常勝軍，但他們之中很多人經歷病痛，更之健康的重要，投入練球數年，贏來自己的健康！

「早 (你拿這什麼)，球棒，要來打球。」

槌球隊隊員 陳朝煌：「有用到手、眼睛和腦，都會用到，因為你要做球。」

陽光、綠地、槌球，敲出健康的銀髮生活！輔英科大樂齡大學槌球隊的球場，過去曾是一片荒草，為了練球，長輩親自整理了凹凸不平的地。

輔英科大高照中心主任 程紋貞：「他們自己跟我，把場地來做整理，很感動的一件事情是，實踐我們高齡政策白皮書裡面，有兩件事叫，自立自主。」

荒地變球場，如今培養出3個槌球隊，累計奪得13座冠軍獎盃，在多年練習下，長輩贏得健康！

槌球隊隊長 張陳月珍：「差不多6年前，換膝關節，本來第二隻右腳又想換，每天早上來打3小時槌球，有晒太陽，有運動，鈣可能也補充得比較好，所以我現在膝關節也不用換了。」

槌球隊隊員 陳錦枝：「雖然老了，不能自己打敗自己，一定要自己站起來，我剛出來的時候，是拄著柺杖，現在我不用枴杖了。」

堅持每天到學校整理草地、練球，成了他們最重要的功課，更為自己贏來打敗病痛的戰績！

