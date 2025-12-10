為了免費拿到「它」！打敗4.3萬人 意外成日本「最可愛高中生」抱回3座大獎

16歲的南里奪得2025年日本最可愛高中生。圖／翻攝自IG@nanri_821、X@modelpress

一年一度由日本雜誌社《modelpress》主辦的「日本最可愛高中生（女子高生ミスコン）」選美大賽，今年吸引超過4.3萬名日本高中生參加，經過層層選拔，最終僅15名入圍，最終由16歲高一生南里（なんり）奪得冠軍，同時再抱2項大獎。

現年16歲的南里（なんり）今年參加了日本雜誌社《modelpress》主辦的「日本最可愛高中生」選美大賽，從4.3萬人中脫穎而出，在11月30日決賽中奪得冠軍，同時抱回「SNOW賞」及「日本最可愛高一生」2項大獎，總計獲得50萬日圓（約新台幣9.9萬元）獎金，更將擔任2026年下一屆選美賽事官方形象大使。

回顧得獎瞬間，南里抱起金色獎盃，在頒獎台上感動落淚，坦言比賽過程並不輕鬆，也曾被不少負面言論影響，不過南里表示，由於身邊朋友們不斷支持與鼓勵，她才能堅定地走到最後；最可愛高中生冠軍曝光，網友分析，南里臉蛋極為小巧，再搭配一雙大眼、精緻五官，仿佛漫畫中少女，具獨特魅力。

南里相信「實現夢想的秘訣」，就是「永不放棄，並且堅定地爭取」。圖／翻攝自X@modelpress

而在比賽結束後，南里接受《modelpress》採訪，她透露事實上最初僅為了獲得一副「免費彩色隱形眼鏡」才報名比賽，從沒想過會得到冠軍，而上回通過比賽第二輪選拔後，媽媽得知消息僅說了句「哦，真的嗎？」如今奪得冠軍「現在她會跟我說『恭喜』」藏不住高興的心情。

南里分享，自己平日熱愛網球和古典芭蕾，而在比賽中展現出的自信與親和力，令評審和觀眾印象深刻；對此南里表示，因為抱回3座大獎，萌生成為一名綜藝節目主持人念頭，也希望在高中畢業後能到東京進入演藝圈發展，盼能成為帶給別人開心、讓人嚮往，將笑容和正能量傳遞出去的人，而她同時相信「實現夢想的秘訣」，就是「永不放棄，並且堅定地爭取第1名！」



