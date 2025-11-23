為了免費水果禮包！彰化女排隊「低血糖」突暈倒
彰化果菜市場一年一度的促銷嘉年華在23日舉辦，現場還免費發送3千份的水果禮包，吸引大批民眾來排隊，最早的甚至提早一個多小時，就為了搶價值大約90元的禮包，一名女子排隊疑似因為低血糖暈倒，嚇壞大家，還好送醫後暫時沒有生命危險。
女子癱軟在地，丈夫趕緊將她扶起來坐著，前彰化市長看到馬上衝了過去。
熱心民眾：「這是鹽糖先含著。」
女子疑似血糖太低體力不支，熱心民眾趕緊拿出一顆糖果要女子含著。
護理師vs.暈倒女子：「小姐小姐，你聽的到我講話嗎。」
護理師火速衝了過來，還好女子意識清楚，馬上幫她量血壓，旁邊民眾也幫忙搧風，救護車迅速趕到，將女子抬上擔架，火速送往醫院。
前彰化市長邱建富：「我的特助就馬上打電話叫救護車，來通知我們的護理師，而且我們發現血糖比較低，我們就用糖果，讓她可以先恢復。」
事情發生在23日早上，彰化果菜市場舉辦農產品促銷嘉年華，現場發送免費水果禮包，裡面有橘子、柳丁、香蕉、百香果以及火龍果5種水果，還有一張摸彩券，限量3千份，一份價值大約90元，早上9點半開始發送，有民眾不到8點就來排隊。
記者vs.排隊民眾：「不用錢水果市場用的，（排這樣吃到有覺得有賺到嗎），8點就來排，閒閒加減來排，排這個很熱鬧。」
長長人龍幾乎超過1公里，幾乎看不到隊伍盡頭，一路從市場內延伸到市場外。
彰化果菜市場監事主席鄭金錶：「最早大概8點來排隊，目前可能已經要4、5千人應該有，所以說大家很踴躍。」
今年因為氣候因素，水果歉收價格也較高，彰化果菜市場不惜重本想回饋鄉親，一堆人提早1個多小時來排隊，沒想到發放過程中卻意外傳出插曲，女子可能沒吃早餐就來等，低血糖暈倒嚇壞大家，還好她暫時沒有大礙，不然只為了90元的水果禮包，實在得不償失。
更多東森新聞報導
寒冬也有轉機！4生肖年底前迎好消息「財運回暖、工作翻紅」
普發1萬郵局24日開放臨櫃領取！首週尾數單雙號分流一次看
香港人「台北生活」太震驚：月薪4萬怎麼活？
其他人也在看
寒冬送暖 台南做工行善團修弱勢屋不停歇
寒冬送暖，台南做工行善團今持續至安南區、七股區修繕弱勢屋，台南市長夫人劉育菁至工地致贈餐點及飲品慰勞志工，案家的鄰居也送小西瓜感謝志工。安南區的潘姓案主為弱勢原住民，長期需洗腎治療，同住的兒子也因膝蓋受傷需手術休養，家中屋舍因風災而嚴重損毀，無力自行修補。做工行善團自10月起以「工會接力」方式展開協自由時報 ・ 19 小時前
創業家管理學：從創業、成長、轉型，到啟動第二曲線、永續創新的系統知識與實務
第二曲線：企業轉型的歷程企業轉型從來不是一個「事件」，它是一段歷程，是一段時間內信傳媒 ・ 16 小時前
後龍過港隧道登錄歷史建築10年了 苗栗社大走讀揭百年鐵道新風貌
西部縱貫鐵路舊海線的苗栗縣後龍過港隧道群，登錄為歷史建築今年滿10年，苗栗社區大學今（23）日安排走讀活動，由鐵道專家賴德湘帶隊現場解說，並舉辦公民小聚場，由參與者分享走讀過程的所見所感，社大也把參與者提出的建議分類彙整，將提供給政府相關單位做為未來施政的參考。自由時報 ・ 18 小時前
賴清德吃日本水產挺日 馬文君諷：乾脆學生班班吃壽司
大陸於11月19日宣布全面停止進口日本水產品，賴清德總統20日透過臉書等社群平台分享日本料理午餐照，展現對日本的支持。對此，國民黨立委馬文君批評賴清德把國安當兒戲，她直言，我們不需要只會搞笑的國家領導人，否則乾脆學生班班吃壽司、吃干貝好了。中天新聞網 ・ 1 天前
這些地點被中國鎖定嗎? 解密彰化市路面"三角神秘標"
中部中心/李文華 彰化報導民眾在猜，這是什麼？彰化市的路面，出現了好多張"三角形神秘標示"，不少人看得霧煞煞，有人說像電影裡的記號，還有"陰謀論"，質疑這些地點，該不會被中國鎖定了吧？議論紛紛在社群發酵，貼圖單位趕緊跳出來解釋！民視 ・ 1 天前
新店靜思堂展開 北區第三場授證暨歲末祝福
慈濟北區第三場授證暨歲末祝福，今天下午在新店靜思堂展開，來自松山、信義、內湖、汐止和基隆，超過3千人共聚一堂，包括320位警消和眷屬，不論台下或是舞台演繹，慈警為全場挹注一股剛正之氣。其中，從警超...大愛電視 ・ 14 小時前
免費蔬果大放送! 排隊人龍綿延 1女疑低血糖昏倒
中部中心 / 中部綜合報導彰化市果菜市場促銷在地蔬果，發放3千份的免費蔬果，一早就吸引大批民眾來排隊，沒想到過程中，一名女子疑似出現低血糖的狀況當場昏倒，前彰化市長邱建富人就在現場，看到緊急狀況，立刻幫忙救護車，協助女子送醫。民視 ・ 20 小時前
「放颱風假」願賭服輸發烤雞 台東人排隊爽吃雞：謝謝縣長不放假
鳳凰颱風期間，烤雞業者賭「明天放假」，南投、台東照常上班課，業者願賭服輸，今天（22日）送100隻烤雞，有人早上7點多就來排隊，下午3點開始發放時，隊伍在地面拉出長影，顯出排隊民眾毅力。排到烤雞的人樂喊，「謝謝縣長不放假！」拔得頭籌的趙姓民眾早上7點30分就坐在現場玩手機，但要排到烤雞需要毅力，有人自由時報 ・ 1 天前
台東洛神花採收到尾季 量增價格回穩
相較去年台東洛神花因颱風因素剩下二至三成，今年颱風雖然同樣重創台東，但洛神花產區南迴卻因颱風未直撲、受損不多，今年普遍有七成收入，雖然量增價跌，但相較去年每斤二百元天價，今年在上週出現今年迄今高價每斤一百一十元，已算是去年對折，但產量翻倍，也算是豐收好年，農民則是忙於在田間捅花去籽收成。自由時報 ・ 16 小時前
味全龍感謝祭 舉行夜光遊行（1） (圖)
中華職棒味全龍舉行2025球迷感謝祭，23日活動最終以夜光遊行劃上句點，全體隊員及啦啦隊於台北大巨蛋場館外留影。中央社 ・ 12 小時前
「台灣測速照相地圖」密度比監獄高！陳為民曬圖怒轟：國恥
陳為民於臉書粉絲專頁張貼一張台灣測速照相點位分布圖，批評道：「就奇了怪，跟疾病似的快速增加到比軍事基地和監獄密度都高的賺錢機器，竟然沒有一個民代發聲，朝沒有、野沒有、甚至想入政的都沒有，像鬼故事一樣，聽說，一個公職都沒有……」。他進一步指出，針對交通執法相...CTWANT ・ 2 小時前
黃國昌、盧秀燕站搭高鐵「沒搭商務艙」 律師：當民眾是猴子？
即時中心／温芸萱報導社群平台Threads近日瘋傳民眾黨主席黃國昌與台中市長盧秀燕在高鐵站著滑手機的畫面，引發網友討論。對此，律師林智群今（23）日在臉書痛批，若本業表現不佳，包括推違憲法案、亂刪預算、火力發電堅持不改天然氣、花3.6億元辦購物節、垃圾山問題擺爛、興建巨蛋等，卻省小錢（商務艙的錢）花大錢（亂花預算），還要大家感動，以為民眾是朝三暮四的猴子嗎？民視 ・ 17 小時前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
曾經的奪冠功臣 道奇拜了6月TJ手術的昔日終結者菲利浦斯
今年完成世界大賽2連霸的洛杉磯道奇今（22日）再傳出球員異動，由於今天是大聯盟不續約（Non-tender）最後期限，他們確定不與今年6月剛動完TJ手術的前終結者菲利浦斯（Evan Phillips），但棒球事務部總裁Andrew Friedman仍強調，他們有意願再次簽回他。太報 ・ 1 天前
山本、佐佐木不選洋基是「這原因」！總管凱許曼直言：不是我們給不起錢
體育中心／綜合報導道奇「日籍三本柱」大谷、山本、佐佐木讓大聯盟吹起「日本球員」熱潮，加上今年有多位日本球星都透過入札制度挑戰大聯盟，也讓過去曾積極網羅日籍球員的洋基隊動向受關注，對此球隊總管凱許曼（Brian Cashman）除了表達對今井達也的高度興趣，同時也表示其實並不是不願意砸錢網羅山本由伸和佐佐木朗希，而是因為「跟錢無關」的另外原因。FTV Sports ・ 18 小時前
老翁全身爆癢擦藥膏也沒用！一刮竟驗出上千隻蟲 2招除疥蟲
一名70歲老翁過去3個月來全身搔癢，夜間更嚴重，使用市售濕疹藥膏也沒用，連家人也出現類似紅疹與搔癢，就醫才發現，竟是「結痂型疥瘡感染」，而且刮下皮屑檢驗，疥蟲竟達上千隻！所幸經過治療1個多月，老翁已不健康2.0 ・ 1 小時前
芳心暗許2／藍2026接棒縣市長說了算 新北白沒戲最多蘭竹配嘉義
CTWANT調查，國民黨籍不少縣市長2026年屆滿不能再連任，像直轄市新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕，還有新竹縣長楊文科、花蓮縣長徐榛蔚、台東縣長饒慶鈴、彰化縣長王惠美、嘉義市長黃敏惠，而正被停職的宜蘭縣長林姿妙也將因兩屆任滿無法再選。其中，新北市、宜蘭縣、彰化縣...CTWANT ・ 3 小時前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 3 天前
子瑜媽「搬來整個夜市」！TWICE指定…這些小吃全上桌
搬來整個夜市！韓國女團TWICE睽違10年，昨（22）、今兩天於高雄世運主場館舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，吸引5萬名ONCE進場朝聖。台灣成員周子瑜出道10年終於在家鄉演出，她笑著對台下大喊：「我終於帶我的成員們一起來高雄了」，當然也不能錯過在地小吃，子瑜私下指定媽媽要買大腸包小腸、大腸麵線、鳳梨酥等給姐姐們吃，大獲好評。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
現金股利1.8元！「這檔」前三季穩賺124億 不排除加碼股票股利
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導受美股重挫拖累，台股本週（11/17～11/21）走勢震盪，終場加權指數週跌962.56點、跌幅3.51%，收在26,434.94點，失守2萬7千點...FTNN新聞網 ・ 1 天前