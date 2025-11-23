為了免費水果禮包！彰化女排隊「低血糖」突暈倒

彰化果菜市場一年一度的促銷嘉年華在23日舉辦，現場還免費發送3千份的水果禮包，但一名女子排隊疑似因為低血糖暈倒。（圖／東森新聞）





彰化果菜市場一年一度的促銷嘉年華在23日舉辦，現場還免費發送3千份的水果禮包，吸引大批民眾來排隊，最早的甚至提早一個多小時，就為了搶價值大約90元的禮包，一名女子排隊疑似因為低血糖暈倒，嚇壞大家，還好送醫後暫時沒有生命危險。

女子癱軟在地，丈夫趕緊將她扶起來坐著，前彰化市長看到馬上衝了過去。

熱心民眾：「這是鹽糖先含著。」

女子疑似血糖太低體力不支，熱心民眾趕緊拿出一顆糖果要女子含著。

護理師vs.暈倒女子：「小姐小姐，你聽的到我講話嗎。」

護理師火速衝了過來，還好女子意識清楚，馬上幫她量血壓，旁邊民眾也幫忙搧風，救護車迅速趕到，將女子抬上擔架，火速送往醫院。

前彰化市長邱建富：「我的特助就馬上打電話叫救護車，來通知我們的護理師，而且我們發現血糖比較低，我們就用糖果，讓她可以先恢復。」

事情發生在23日早上，彰化果菜市場舉辦農產品促銷嘉年華，現場發送免費水果禮包，裡面有橘子、柳丁、香蕉、百香果以及火龍果5種水果，還有一張摸彩券，限量3千份，一份價值大約90元，早上9點半開始發送，有民眾不到8點就來排隊。

記者vs.排隊民眾：「不用錢水果市場用的，（排這樣吃到有覺得有賺到嗎），8點就來排，閒閒加減來排，排這個很熱鬧。」

長長人龍幾乎超過1公里，幾乎看不到隊伍盡頭，一路從市場內延伸到市場外。

彰化果菜市場監事主席鄭金錶：「最早大概8點來排隊，目前可能已經要4、5千人應該有，所以說大家很踴躍。」

今年因為氣候因素，水果歉收價格也較高，彰化果菜市場不惜重本想回饋鄉親，一堆人提早1個多小時來排隊，沒想到發放過程中卻意外傳出插曲，女子可能沒吃早餐就來等，低血糖暈倒嚇壞大家，還好她暫時沒有大礙，不然只為了90元的水果禮包，實在得不償失。

