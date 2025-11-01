地方中心／趙永博 花蓮報導

為了包包大打出手！花蓮一名男子，日前去朋友家，把手提包遺落在對方家中，因為對方遲遲不肯還，讓他氣炸夥同友人把人約出來，再強押他回家，雙方在屋內又爆發衝突，邀來的朋友遭持刀劃傷，警方到場，還在屋內查獲毒品，雙方人馬通通都被依法送辦。

大半夜，身穿白色外套的男子，掐著另一名男子肩膀，在大馬路上走著走著，後面還有一名男子跟隨，兩人一路強押男子回家，沒想到，就此爆發衝突。

員警來到現場，男子拼命解釋，因為手提包遺落在對方家，但對方遲遲不肯歸還，才會來討回。

為了包包大打出手! 強押友人返家爆衝突驚傳刀傷。（圖／民視新聞）





整個包都疑似被動過，警方大聲喝斥問包包是誰的，但被指控的男子，始終不肯承認。

事發就在23號晚上，花蓮一名詹姓男子，日前去好朋友曾男家，沒想到，包包遺落在他家，多次聯繫，對方始終不還，詹男氣炸，找來林姓和謝姓友人支援，強押人回家，而當時屋內有曾男的女友和吳姓女友人，過程中雙方爆發衝突，吳姓女子持刀劃傷林男。





為了包包大打出手! 強押友人返家爆衝突驚傳刀傷。（圖／民視新聞）





警方還在屋內找到毒品，而且果真有找到詹男的包包、手機等充電器等，但證件和其他物品不翼而飛。儘管曾男否認犯案，但兩人的友誼恐怕也回不去了。





