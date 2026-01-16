為了可說嘴的15% 台灣付出了甚麼代價？

台美經貿談判團隊以報捷的姿態宣布，對等關稅談判終以15%的稅率塵埃落定，行政院喜不自勝強調，台灣關稅與日、韓平起平坐。但我們撕開15%的糖衣，對照美方商務部發布的清單，便會發現數字背後竟是台灣高科技產業根基恐被連根拔起的慘痛代價。況且以對美投資金額占GDP的比例來看，台灣高達56%，與日韓都在2成以下，相去何止千里。即便我們不忍苛責喪事喜辦，也必須警醒政府切莫飲鴆止渴。

賴政府極力宣揚15%的數字，卻刻意淡化了交換條件中諸多令人窒息的「投資承諾」。根據美方公布的細節，台灣承諾的五千億美元，包含企業直接投資與政府信用擔保，佔我國年度GDP的比例竟然高達56.8%。這是一個多麼荒謬且沉重的負擔？

廣告 廣告

對比同樣與美方達成協議的日本與韓國，其投資承諾分別僅佔其GDP的12% 與18%。台灣的經濟量體遠低於日韓，卻被迫承擔了比例上高出三到四倍的重擔。當政府拍胸脯保證美方承諾幫助我國產業鏈「集體遷徙」時，釋放的訊息不如說是台灣「矽盾」正要瓦解。如此大規模的產值外移，難道不用擔心本土供應鏈崩塌與人才流失？執政者卻僅以一句「接軌國際」輕描淡寫。

更令人憂心的是，這場涉及產業根基甚至國防安全的談判，在履約條件上與日韓相比，展現了並不對等的窘境。首先日、韓協議由白宮發布，屬於制度性處理，其關稅待遇不直接與投資進度掛鉤，且設有市場變動的緩衝機制，具備進退有據的彈性。反觀美台協議僅由商務部層級簽署，且將15%優惠明確設計為「附條件取得」。

梳理談判結果，台灣半導體業者能否免稅，完全取決於赴美建廠的進度與產能達標情況。光看此一條件，稱台灣遭美方挾持恐不為過。更甚者，台灣是三國中唯一明確要求提供政府信用保證的案例，金額以至少 2500 億美元起跳。南韓的對美投資還將年度資金上限、匯率穩定與調整機制等納入協議，等於為政府角色設下防火牆。

要說這是一場艱困的國際談判沒人會否認，但令人心冷的是，政府面對此一攸關台灣兩千多萬人前途的談判，不但沒有公開透明的對內溝通，事後結果也一味隱惡揚善。台灣對美方明顯束手無策，從談判未起就試圖送上台積電「和親」，結果美方要的不是一座、兩座，而是五座起跳。面對如此鯨吞蠶食，台灣政府依然喜滋滋地以此邀功。

如果廠商赴美大投資對台灣是好事，那廠商不早就去了？政府忙著幫美國實現「再度偉大」的夢想，那些利潤微薄、支撐百萬家計的傳統產業，在長達九個月的重稅凌遲下早已元氣大傷。這 15% 的數字雖美，卻掩蓋不了台灣產業根基正在流失的疑慮。

這場以對等之名行「朝貢」之實的談判，竟成了政府口中的偉大成果。執政者若繼續吹捧虛幻的勝利，無視產業空洞化與高達五成GDP的投資重擔，台灣經濟恐將在內宣聲中麻痺，逐漸邁向寒冬。

更多品觀點報導

「漂亮全壘打」卓榮泰：台灣取得對美順差國最優渥待遇

換取關稅優惠代價高 台承諾40%半導體供應鏈移往美國

