為了吃宵夜翻牆！大學生「臀部遭鐵刺插傷」懸空求救

大陸近日發生大學生想翻牆出去吃宵夜，卻被鐵欄勾住。（圖／翻攝微博／南京零距離）

大陸江蘇淮安市日前發生一起學生意外事件，一名男大學生因深夜想外出購買宵夜，試圖翻越校園圍牆卻不慎受傷，整個人懸掛在防盜鐵欄之上，場面驚險尷尬，引發網友熱議。

綜合陸媒報導，事件發生於12月15日凌晨約1點20分，地點位於淮安市開發區財經學院北門附近。該名男學生身穿睡衣，獨自一人企圖翻越超過2公尺高的校園圍欄。未料在翻牆過程中失足跌落，導致臀部遭鐵製防盜刺插入，整個人卡在半空動彈不得。

小王在翻牆過程中失足。（圖／翻攝微博／現代快報）

由於學生體型較為壯碩，加上受傷位置特殊，使現場救援難度提高。室友得知消息後立即通報校方並報警，救護與消防人員隨即趕到現場，先由醫護人員檢查傷者生命徵象，所幸其意識清楚、情況穩定。

為防止進一步傷害，消防隊隨即使用液壓剪斷工具將鐵刺截斷，並由校安與同學協助托住傷者，避免其自高處摔落造成二次傷害。整體救援歷時約10分鐘，男學生終被成功解困，之後由救護人員以擔架送往鄰近醫院接受治療。

據了解，該學生當晚因深夜肚子餓，打算偷偷外出購買宵夜，選擇翻牆離開校園，未料腳步不穩釀成意外。事後醫院已安排手術，目前其身體狀況穩定，持續康復中。

事件經曝光後，引起不少網友關注與討論，有人直呼「這個代價太大了」、「多痛的領悟」、「只是想吃個宵夜，結果變新聞人物」、「痛到光看就不舒服」、「這雖然很痛，但真的很好笑」、「自找的，不吃宵夜能餓死啊，還要翻越圍欄，現在的大學生真的一言難盡」。

