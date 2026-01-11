為了吃晚餐！印尼移工右手掌捲絞肉機...急送醫搶救

台北市北投區一處食品工廠員工宿舍昨（10）日晚間驚傳意外事故。（示意圖／東森新聞）





台北市北投區一處食品工廠員工宿舍昨（10）日晚間驚傳意外事故。一名29歲印尼籍移工在宿舍內自行料理晚餐時，操作絞肉機過程中疑似失誤，造成右手掌與前臂不慎被機器捲入，卡在機械內無法脫身，傷勢相當嚴重。

印尼移工右手掌遭絞肉機捲入

根據了解，當時為下班時間，而這名員工當時就在宿舍準備餐點，沒想到卻在使用絞肉機處理肉品時，遭到強大捲動力拉扯，使他的右手掌與前臂瞬間被吞入機器內，現場留下大量血跡，情況駭人。同寢室友見狀後立刻關閉電源，並撥打119請求協助。

評估拆卸風險高 救護人員「連人帶機」送醫

消防人員抵達後評估現場狀況，發現傷者手部被牢牢卡在機器結構中，若貿然拆解恐延誤救援時效，甚至增加出血與二度傷害風險。為爭取治療時機，救護人員決定維持機器原狀，將傷者連同絞肉機一併送上救護車，緊急轉送至台北榮民總醫院進行後續手術處理。

警方初判屬個人操作不慎釀禍

警方隨後到場了解情況，初步研判該起事件發生於私人時間，屬個人使用設備時操作不慎，並非工廠作業行為。經通報相關單位確認後，已排除職業災害，初步定調為個人操作不慎導致的意外事件，至於詳細的事發原因，仍帶進一步調查釐清。

廣告 廣告

東森新聞關心您

危險行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

板橋婦被絞肉機捲入「頭埋肉餡」慘死 勞檢處勒令停工開罰

影／美女工人「捲入絞肉機」慘死 同事目睹全程

快訊／汐止食品廠驚悚意外！女員工左手掌捲入絞肉機 血肉模糊送醫

