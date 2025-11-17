為了和女友分手! 桃園男竟找友人扮"假警"逮自己
地方中心／綜合報導
桃園一名女子向警方報案，自己的男友連同洗車場老闆，被兩名自稱警察"的男子押走，警方大動作啟動攔截圍捕！但真相曝光後，連警察都傻眼，因為整個過程，全是男子一手策畫"自導自演"的分手戲碼。雖是一場烏龍，但行為已經觸法，被警方函送偵辦。
眼前兩名男子，被員警團團包圍，嚇到不斷道歉。做壞事被抓包，只好老老實實地，向員警說明自己策劃好的分手行動。原來這名身穿黑衣的邱姓男子，為了跟女友分手，自導自演這一齣戲。他找來兩名好友，假扮員警，告訴女友說在桃園市埔子，一家洗車廠外，被警察帶走，但這句話，讓女友起疑。她說，我問他說是哪個分局他沒跟我將她說我在辦案你滾旁邊一點。
男子欲跟女友分手，竟找朋友扮假警演戲。（圖／翻攝畫面）
拙劣演技漏陷，女友真報警揪假警，警方攔截圍捕，不到半小時，謊言被揭穿。桃園警分局埔子所所長蔡東洲表示，本所接獲女子報案，表示其男友遭自稱警察人員帶走，警方依規定受理，並立即發動攔截圍捕，經尋獲報案人男友，他表示為解決與女友的感情糾紛，請友人配合自導自演，全案依法函請偵辦。
男子欲跟女友分手，竟找朋友扮假警演戲。（圖／翻攝畫面）
男子為了分手，誤導他人，謊報刑案，不僅被函送法辦，這下不分手，都很難了。
