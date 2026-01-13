為了和NEWJEANS一起她努力到最後 Danielle 直播撂「這才只是開始」

前 NEWJEANS 成員 Danielle昨（12日）開直播與粉絲見面，時長約10分鐘。（網路圖片）

前 NEWJEANS 成員 Danielle 昨（12日）開直播首度親自發聲，這是她被ADOR宣布終止合約和退團後首次面對粉絲，Danielle以英韓交雜談心境，直言「為了和成員在一起，我努力到最後」，並以「這才只是開始」作結，引發粉絲對她下一步動向的高度關注。

Danielle在直播開頭向Bunnies表達感謝，淚水潰堤的她坦言情緒複雜又陌生，卻仍想親口說出心裡的話。她說NEWJEANS永遠在自己心中佔有重要位置，成員們都是真誠而珍貴的存在，即使未來各自走不同道路，也會持續支持彼此。

廣告 廣告

前 NEWJEANS 成員 Danielle在直播一開始講「HI」就哭了。（網路圖片）

談到與ADOR的紛爭，她僅簡單提到仍有許多事情在整理中，包含法律程序與未來規劃，但沒有進一步說明細節，只希望粉絲能理解並給她時間。她也希望之後無論是透過音樂、日常分享或不同形式，都能以更真實、更平靜的方式和大家見面。直播尾聲，她以英文說出「This is only the beginning」，讓外界解讀她已準備展開新的活動篇章，不排除將以個人身分持續發展演藝事業。

前NEWJEANS成員Danielle想讓大家知道「為了和成員一起，我努力到最後。」（網路圖片）

NEWJEANS先前因與ADOR就專屬合約效力問題產生嚴重爭議，法院裁定原合約仍具有效力，公司也取得禁止成員未經同意獨立活動的處分。ADOR 表示與 Danielle多次協商未果，認定雙方信任關係已無法恢復，最終通知終止合約並確認她不再具有團體成員身分。目前 NEWJEANS團體活動處於調整期，其他成員的動向仍受公司與司法程序影響。

前NEWJEANS成員Danielle在直播最後說「這才只是開始」，讓粉絲期待她的新動向。（網路圖片）

更多鏡週刊報導

《青年的四個大夢》成靈感核心 紙風車20週年特別演出倒數完售

好厲害！周杰倫進軍澳網公開賽事 承諾贏了「捐百萬美金」

張震接任金馬主席「拒學李安熬夜」 被點菜邀「甜茶」來台