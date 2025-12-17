為了咖啡加冰塊吵翻天 店員吐舌跳舞「我就是不賣你」顧客怒提告

咖啡廳示意圖。pexels



1名林姓女子到台北市某便利商店購買冰咖啡，但要求黃姓店員不要把冰塊加入咖啡，希望能夠將整包冰塊帶走，店員認為這與公司規定不符、無法提供服務，沒想到2人為此吵了起來，林女超不爽命令黃姓店立刻、馬上幫她做，黃男則張口吐舌還手足舞蹈的回「我就是不賣你怎麽樣」，林女一怒控告黃男涉犯公然侮辱及恐嚇罪，但台北地檢署調查後認為黃男並無犯意，處分不起訴。

這起事件發生在今年6月17日凌晨4時許，林女前往台北市中山區北安路上的一家便利商店購買冰咖啡，林女要求櫃台的黃姓男店員不要把冰塊加到咖啡裡，要把整包冰塊帶走，黃男則表示這個不符合公司規定，無法答應林女要求，由於林女相當堅持，黃男索興去做其他的事，不再搭理林女。

此時林女相當不爽，以命令口吻要黃男「你給我過來，你現在馬上給我用！你現在馬上给我用！」、「他媽的你给我記住喔」，黃男不為所動繼續處理其他事務，林女則一直站在櫃台前不走。

等到過了一會兒，黃男再度返回櫃台後，林女仍表示要購買咖啡時，黃男張口吐舌還邊跳舞說「我就是不賣你怎麽樣」，同時要求林女必須為剛才辱罵他道謙，他才願意替她服務，林女因此提出告訴。

檢察官調查後認為，縱然被告曾對告訴人吐舌頭並跳舞，還說「我就是不賣你怎麽樣」，但在客觀上並無何欲加害告訴人生命、身體、自由、名譽、財產之惡害告知內容，因此難以認定被告主觀上有何恐嚇的犯意。

另外，被告當時的行為，在客觀上也沒有貶損告訴人名譽的情形，雖然告訴人可能因為被告這些誇張的肢體動作感受忿恨或不悦，但這只是告訴人個人主觀感受，與刑法公然侮辱罪的構成要件不符，因此認為罪嫌不足，處分不起訴。

