為了善循環揮拍！《ESG波力盃》賦能多元族群 積分五倍捐物資打造台灣永續生態圈新典範

為深化企業永續實踐，波力集團與旗下 ESG 友善新創 iTinney 聽儷科技日前共同舉辦一場永續教育賽事《2025 ESG 波力盃》，並同步宣示成立台灣上市企業中首見的「永續大使組織」。全球最大國際性人力資源服務集團Adecco 藝珂、enya Fashion Queen創辦人黃珏萍與天工生技董事長夫人也現身支持響應永續公益。波力集團以羽球運動跨域整合詮釋 ESG 永續生態圈：從「珍惜一顆羽球」延伸至運動平權、偏鄉陪伴、環保續飛、善循環教育，串聯偏鄉學童、國際企業、運動選手與公益名人，打造人人可參與、可複製擴散的永續系統。

波力集團首創「永續ESG大使組織」辦理永續教育賽事《2025 ESG 波力盃》推廣善循環理念。（圖／波力集團提供）

這場活動跳分數定勝負的傳統競爭，以善循環精神重新定義運動會，波力集團將所有參與者的積分，轉換為五倍捐贈的運動物資，讓選手從競爭者昇華為社會的利他者。除了賽事創新，每支隊伍也是由不同背景的參與者混合編組，包含奚健華教練帶領「社團法人新北市身心障礙者體育運動總會」選手、偏遠地區學童、大專院校羽球校隊，與熱心公益的藝人林敬倫、劉璇、邱鋒澤、楊婷婭（楊楊）、百萬 YouTuber「這群人」董仔、肉比頭 ZoeBitalk 等。透過友善闖關共同為公益得分、募集愛心物資，實現「人人都能快樂運動」的平權精神。

百萬 YouTuber「這群人」董仔和彰化學童、身障運動員同隊合作揮拍，響應五倍愛心運動物資。（圖／波力集團提供）

而捐出的愛心物資本身便深具永續意義，本屆《ESG波力盃》與Adecco企業共同落實DEI（多元共融）人文理念，帶領多元工作者投入【羽球續飛】修球計畫。現場ESG大使也帶宜蘭內城國小、彰化大村國小孩童學習修復廢棄羽球，以永續教育賦能受贈者，轉化為能賦予物資新生命的給予者，推動善循環在偏鄉扎根，成就台灣 ESG 生態圈的跨域創新示範。

藝人林敬倫與孩童體驗親手修復羽球，將溫暖傳遞出去。（圖／波力集團提供）

會場也同步展出《感念人間》心靈永續教育展覽，呈現波力與聽儷自2021年發起「道謝告白」活動五年來累計逾千封投稿的成果。收到感謝投稿後，波力集團贊助iTinney BIO環保中草藥人寵洗沐保養品，代替投稿者送出謝禮，讓每位投稿受助的對象在致謝過程再次轉換為善意的給予人。現場偏鄉學童亦寫下「善意行動卡」承諾未來付出，並在抽獎中獲得Bonny高階「無影手」、「1982 V」、「7U輕羽」等環保低碳球拍，深刻體驗善循環的理念。

《感念人間》教育展覽鼓勵孩童道謝，以告白與付出的力量實踐善循環。（圖／波力集團提供）

波力集團總經理洪進山表示：「真正的永續不只有一場慈善，而是在人心種下善念、並賦能每個人獨立行善，使善意得以跨越時空傳承」。本次永續活動由波力集團公開招募、企業化教育培訓的《波力ESG大使》全程規劃執行。有別於一般企業以品牌大使宣傳產品，波力集團的「永續大使組織」是將志工團隊企業化管理，透過培訓讓年輕世代具備規畫與實踐永續生態圈的能力，為台灣孕育更多ESG人才，推動永續社會循環。

波力集團總經理洪進山表示：「真正的永續不只有一場慈善，而是在人心種下善念、並賦能每個人獨立行善，使善意得以跨越時空傳承」。（圖／波力集團提供）

波力集團為全球碳纖維複合材料領導品牌，橫跨羽球、網球、曲棍球運動用品與高階汽車輪圈、航太關鍵材料等領域，四十五年來以輕量化與材料效能化，實踐永續創新突破。創辦人洪進山總經理的經營企業理念是，堅持「永遠的第二名」精神，將「第一名」留給心中對完美與社會責任的追求。

