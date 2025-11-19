「為了大局攜手合作」 黃國昌拋藍白智庫對接：兩黨競爭絕非零和賽局

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌今（19）日在新北市新莊凱悅嘉軒酒店舉行在野主席高峰會談。黃國昌表示，在當下台灣屬於內外交迫的關鍵時間點上，為了要回應主流民意、捍衛台灣的國家安全、讓人民和下一代真正可以看到未來，兩黨的競爭不是也絕對不應該是零和賽局，相反的，應該要共同思考的事情是，為了更高的價值、為了大局如何攜手合作，為了這塊土地，以及在這塊土地上生活的人民更好的政治、更好的期許。兩個各自有主張的政黨，絕對有可能為了台灣共同的未來攜手努力奮鬥。

黃國昌表示，今天和鄭麗文坐在這裡，用行動向台灣人民宣示，一起用行動護台灣，兩個獨立不同的政黨，有不同的過去、不同的背景、不同的政策，但是這不會成為阻礙兩個政黨為了國家、人民，為心心念念心愛的這塊土地共同合作。在民主政治之下，政黨一定會有競爭，但是這個競爭不需要是惡言相向的競爭，不需要是你死我活的競爭，政黨彼此之間的競爭，可以帶給這個國家更良性的進步。

黃國昌提到，今年4月22日，當台灣面臨美國高關稅的壓迫的時候，他跟國民黨前主席朱立倫一起坐下來，透過跨黨派的合作共同的集結民間社會的力量，在執政黨擺爛不作為的時候，共同提出美國高關稅對台灣民間版的衝擊影響報告，當時兩黨承擔了執政黨該做的工作，在立法院清楚的告訴民進黨政府，他們所所提出來的880億預算根本沒有辦法解決台灣的問題，事後證明在野黨是對的。

黃國昌說，更令人印象深刻的事情是在同一時間，一個民主產生的政府，竟然對在野黨的立委發動無差別式的大罷免，把台灣的民主推向懸崖的邊緣，4月26日他站在凱道上台灣人民承諾，這一仗民眾黨一定會站在第一線，跟大家並肩作戰，捍衛台灣的民主，民眾黨說到做到，最後大罷免32比0，原本以為這會讓民進黨政府、總統賴清德學會謙卑、傾聽民意、反省檢討，但怎麼也沒想到賴清德政府繼續用司法追殺政治競爭者，繼續用黨檢媒三位一體迫害人權，違法濫權到國會三讀的法案，行政院長卓榮泰自居太上皇，就是不遵守法律。

黃國昌說，面對這個蠻橫的政府，把所有不同意見者打成雜質的總統，大家必須要靜下心來深刻的思考接下來該怎麼辦，接下來要怎麼樣拯救自己的國家，在過去的1年多，民眾黨立法院黨團跟國民黨立法院黨團，在國會裡面攜手合作，必須要承認不是每一個法案意見都一樣，一定有意見不合，但是這些都沒有辦法阻止繼續推動台灣改革的心，要讓這塊土地上面的人過得更好。

黃國昌： 當執政黨擺爛時，在野黨的責任是撐起這個國家 ​

黃國昌提到，在國會裡他常常講一句話，當執政黨擺爛時，在野黨的責任是撐起這個國家，邀請所有台灣人民靜下心來想一想，在野黨在國會推動的法案，哪一個不是民進黨曾經承諾台灣人民的許諾？當民進黨背棄許諾，在野黨聯手兌現民進黨當初許諾完成改革的法案，但民進黨只會說口號，稱藍白毀憲亂政。

黃國昌說，在民進黨眼中只有兩種人，一個是民進黨自己人，其餘都是中共同路人，台灣民主什麼時候淪落到這樣的地步？他永遠無法忘記民進黨為了阻擋改革，把國會殿堂布置得像靈堂，在青島東路上放在野黨政治人物的靈堂，但在野黨不會害怕、退縮，因為如果再退一步，台灣民主就要墜入深淵。

黃國昌指出，民眾黨和國民黨在國會有非常好的合作基礎，意見不一致會溝通討論，不會成為共同推動福國利民法案的阻礙，在地方上，從去年開始他見證新北市長侯友宜的行動治理，在台中他看到市長盧秀燕推動的幸福城市，在核三公投關鍵時刻，他和台北市長蔣萬安討論如何攜手共進，上周末他和基隆市長謝國樑共同討論地方聯合治理，這都告訴台灣人民，兩個各自有主張的政黨，絕對有可能為了台灣共同的未來攜手努力奮鬥。

民眾黨主席黃國昌認為，兩個各自有主張的政黨，絕對有可能為了台灣共同的未來攜手努力奮鬥。（劉偉宏攝）

選舉藍白合？黃國昌： 會用最大的誠意選出最強的團隊 ​

黃國昌說，在繼續改革邁進的過程當中，一定會用政策、願景、理念繼續邁進，在堅固的基礎上進一步構築未來合作的藍圖，同時在基礎上面對2026年的選舉，民眾黨一定會用最大的誠意，用最好的方式，選出最強的團隊，因為民眾黨相信台灣每個縣市都值得用最強的團隊帶給每個地方最好的地方治理，讓台灣人過最好的生活。

黃國昌說，民進黨會無所不用其極見縫插針，就算是在今天還沒見面以前，民進黨在臉書發表宣言痛罵他和鄭麗文，這是執政黨應該有的格局、視野嗎？當執政者不負責任，在野黨聯手撐起國家，當民進黨的腦袋只有仇恨、製造對立衝突，在野黨在想的是怎麼團結台灣，一起帶領人民往前走。

黃國昌提到，孟子曾說，君子合而不同，兩個是不同獨立的主體，但可以為了更高的價值共同合作，民進黨展現的則是小人同而不合，為了選舉利益派系殺到刀刀見骨，甚至用司法追殺自家人，成為鮮明對比，最重要的是，當每個政治工作者沒有忘記初心的時候應該怎麼做，答案非常清楚，柯文哲常說，民眾黨會把國家利益放在政黨利益之上，他從加入民眾黨到現在都是以此決定每一步，在每個關鍵時刻都是以此告訴自己該做什麼。

黃國昌說，也因此民眾黨開始討論聯合政府的理念與實踐，民進黨撕裂的社會需要被修復，由民進黨創造的傷痕必須要被癒合，面對2026年選舉可以先思考的是，台灣的地方治理到底發生什麼事情？當大家到台南看的時候，會發現台南的好山好水，現在都被綠色權貴的光電板所掩蓋？是什麼樣的力量讓這些財團欺負台南人民？再看到高雄，為什麼土地會被剷成這樣子？成為亂倒廢土不肖廠商的天堂。

黃國昌強調，當看到這些問題，他知道怎麼樣合作為台灣人民帶來最好的地方治理，絕對是下一階段必須要面對的問題，這不只攸關選舉輸贏，更攸關下一階段台灣的道路。民眾黨有最大的誠意，用最好的機制，挑選最強的團隊，因為目的是要帶給台灣最佳的地方治理。接下來他會責成民眾黨智庫，到國民黨政策會智庫請益，兩黨智庫對接，討論地方治理共同要達成的目標時，接下來就有堅實的基礎，能夠面對2026年的選戰，當台灣人民找回民有、民治、民享的國家，找回應該把人民利益放在第一位的政府。

