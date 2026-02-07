為了奪回非洲狩獵市場！南非睽違6年解禁出口，想體驗追捕犀牛刺激得付出千萬「代價」

南非睽違6年時間，準備重新解除禁令，設定每年經狩獵的猛獸「戰利品」出口配額，讓該國這項富豪享樂活動可以重奪市占率，吸引更多愛好者前來付費獵捕黑犀牛、大象與花豹（leopard）。事實上，有關要不要允許戰利品出口，一度在該國引發不小爭議，甚至鬧出政治風暴。

彭博報導指出，狩獵產業是南非一個具有驚人市場價值的商業模式，整體規模約440億南非幣（約新台幣866.3億元），畢竟在當地，要取得合法獵捕許可並不便宜：獵捕一頭黑犀牛，最高可能需要35萬美元（約新台幣1105萬元）；獵捕大象的許可介於7.5萬至10萬美元（約新台幣237至316萬元）；至於花豹，每隻狩獵的價格，則落在4萬美元上下。

專業狩獵與野生動物繁殖協會認為，這些配額、對於維持一個巨大規模產業的吸引力至關重要。倘若無法出口經獵捕後取得的戰利品，像是象牙或皮革，許多外國獵人根本不會前往南非花錢狩獵。

至於前面提及的政治風暴，源自於前任環境部長迪昂・喬治（Dion George），在任期間拒絕核發相關配額的他，遭到野生動物牧場經營者反抗和提告，最終在眾多壓力下被解職，改由同黨的奧坎普（Willie Aucamp）接任。

新上任部長隨即透過政府聲明表示，2026年計畫允許，對外出口150頭大象、12頭黑犀牛與 11隻花豹的狩獵戰利品配額，2027年也將自動適用相同配額。

野生動物牧場協會（WRSA）執行長約克（Richard York）曾公開抨擊南非政府，認為受到政府配額僵局衝擊，該產業迄今為止，損失高達22.5億南非幣（約新台幣44.3億元），並因此將市場份額、拱手讓給同一區域的競爭對手，讓當地業者們非常不滿。

但這個做法，看在動保人士與部分保育學者眼中，卻非常反感且無奈，他們極度反對這些狩獵行為，指出上述提及的三個物種，在非洲部分地區屬於瀕危物種，不應該開放人為狩獵。

