為了奪產鐵槌擊殺小姑 華爾街女神之母還偽造1.2億本票

網紅「華爾街女神」陳莉婷為了幫老母胡青青爭奪家產，聯手拿鐵鎚攻擊姑姑的頭部，一審認定母女均為主謀，依殺人未遂罪各判處8年徒刑，二審維持原判。事後胡青青多次以被害人的名義偽造本票，再向法院聲請本票裁定，胡青青在去年被依偽造有價證券罪起訴後，被害人懷疑不只這一樁，進司法院法院資料檢索系統查詢判決後，果然又發現一件胡青青以她名義偽造1張面額1.2億本票的情形，因此提出告訴，台北地檢署調查後，認為胡青青涉犯偽造有價證券罪，依法追加起訴。

陳莉婷的來頭不小，她的臉書斗大的標題「華爾街女神傳奇」，自我介紹中流露著專業與自信「陳莉婷是台灣No.1獨立女交易員 & 大型券商VIP室中唯一女生, 經歷股市17年完整景氣循環, 從台股交易起身, 進一步專研外匯、美股交易市場」，媒體曾報導，她曾在華爾街1周賺進50萬美金，曾受邀見小布希總統，是台灣第1位獨立女交易員。

據了解，陳莉婷的母親胡青青認為家產分配不均，因此與小姑陳淑昭相處不睦，甚至為此對簿公堂，胡女嚥不下這口氣，決定好好教訓她。

2022年2月間，胡青青盜刻陳女的印章偽造一張發票人是小姑、面額8500萬元的本票，再以他人名義向台北地院提起民事聲狀聲本票裁定。2022年4月間，胡青青以共同提告民事事件，需要影印身分證使用，向陳女要身分證，然後再將小姑名下坐落於北市信義區的建物及土地，設定最高限額抵押權給一家公司。

不僅如此，胡青青還利用陳女的名義，填寫收養契約書、到醫院體檢，甚至假冒小姑身分向台北地院聲請認可收養姪女陳莉婷做為養女，胡女還出庭在訊問筆錄簽下陳女的名字，使得承辦司法事務官在形式審查後，將這些不實的事項登載於職務上所掌的法院裁定。

2022年8月8日，陳女發現胡青青、陳莉婷冒用她的身分後，母女倆竟找幫手前往陳女住處恫嚇，2023年9月，母女2人埋伏在住家樓梯間，見到陳女運動後返回住處，2人聯手將她拉到逃生梯，再用鐵鎚攻擊其頭部。

台北地檢署先就胡青青、陳莉婷母女動手行兇的部分，依殺人未遂罪起訴，法院一審認為2人共謀，各重判8年，二審維持原判。另外就母女聯手假冒陳女身分到法院辦理收養，將陳莉婷納為養女，以及胡青青偽造本票部分，台北地檢署於去年6月間依涉犯《刑法》偽造文書及偽造有價證券罪等罪起訴，目前全案仍在台北地院審理中。

事後，陳女懷疑胡青青冒用她的名義偽造本票的部分可能不只這幾件，到司法院法學資料檢索系統查詢，果然又被她發現2023年8月，胡青青假冒她的名義偽造一張面額1.2億的本票，還向法院聲請裁定，最後因為沒有繳交裁判費因而被法院駁回。陳女因此再對胡青青提出告訴。

台北地檢署調查後，認為胡青青涉犯《刑法》偽造有價證券罪等罪，依法追加起訴。

