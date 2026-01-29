為了守住戀情「變身老奶奶」！ ROSÉ自曝過去變裝生活長達半年

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

南韓天團BLACKPINK成員ROSÉ向來對感情方面守口如瓶，私生活幾乎滴水不漏，沒想到近日卻在知名播客節目《Call Her Daddy》中罕見鬆口，親自透露一段為了躲避狗仔，因此在約會時打扮成「老奶奶」的過往。故事曝光後，立刻引發粉絲熱烈討論。

ROSÉ近日登上知名播客節目《Call Her Daddy》，罕見分享過去戀愛期間，為了避開狗仔鏡頭，所採取的「喬裝戰術」。節目中，主持人Alex Cooper好奇詢問，她究竟是如何不被拍到與男性同行？對此，ROSÉ笑著坦言，自己的方法就是徹底變裝。

ROSÉ透露，她會刻意觀察街上老奶奶的穿搭風格，再訂購相同款式的服裝，搭配黑色短假髮，只為和當時的男友見面，「我們哪裡都去不了，只能去他家，」她無奈地說，出門前都得做好萬全準備，避免任何被認出的可能。

最後，ROSÉ也坦言，這樣的變裝生活至少維持6個月，因為她當時下定決心要好好守護這段感情。她也幽默自嘲，過去為了變裝出門，甚至在家中規劃一區專門放「奶奶裝」的地方，她笑說，自己買到有點失控，「我一直訂那種淡藍色、小碎花的長裙。」如今，ROSÉ將這段為了守住私生活的故事曝光後，也讓外界看見，在偶像光鮮亮麗的背後，所承受的壓力與無奈。

