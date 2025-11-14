為了實施戒嚴！韓前總統尹錫悅 故意派無人機挑釁金正恩

編譯林浩博／綜合報導

南韓前總統尹錫悅去年12月發布的戒嚴，雖然只維持了短短6小時，卻是震驚全球，還引發了政治風暴，影響深遠。CNN 14日報導，南韓檢方在官員的手機備忘錄中，發現去年10月，尹錫悅刻意指使無人機飛往北韓首都平壤，散發反對金氏政權的傳單，意圖激怒北韓領導人金正恩，以為正當化自己之後的戒嚴令頒布。

南韓前總統尹錫悅（圖／翻攝自윤석열臉書）

騷擾金正恩住所的無人機

CNN報導，一名資深國防官員的手機備忘錄，揭露了尹錫悅與另外兩名資深國防官員，共謀利用無人機挑釁金正恩。檢方於10日公布了此項證據。此事也似乎證實了去年10月底的北韓指控，所言非虛。

廣告 廣告

當時北韓官媒報導，南韓的無人機多次侵犯平壤空域，散發反政權的傳單。官媒還發布照片，顯示一架無人機卡在樹上，並由分析師指出，其外型神似南韓軍方所用型號。另外所公布的照片，則聲稱無人機低空經過金正恩住所的上方。

四軍上將退役的南韓國會議員金炳周（Kim Byung-joo），曾於7月接受CNN訪問，稱他從無人機作戰司令的吹哨者手中，取得了無人機的細節資料。據金炳周所說，尹錫悅政府分別至少在去年的10月3日、10月8日至9日，以及11月13日，派出無人機飛赴北韓。

金炳周告訴CNN，尹錫悅此舉旨在刺激北韓做出軍事回應，「就像是拿著利刃抵住北韓頸後」。

去年的10月12日那時，金正恩的胞妹金與正，發出聲明譴責侵犯領空的行徑，並警告會有「嚴重後果」。時任南韓防長金龍顯，一開始否認有派無人機飛往北韓，但隨後又改變口徑，稱他「無法證實」北韓說法。

北韓當時誓言，將切斷所有連接南北韓的鐵公路，之後即炸毀境內兩條連通的公路，但此舉並未達軍事行動的層級。金炳周對此則感到驚訝，「北韓未採取軍事挑釁，對南韓可說是天賜的幸運」，「因為在那種情況下，北韓若用軍事行動回應，恐怕會擴大為局部衝突」。

金炳周解釋，可能是由於北韓派出1萬多名士兵遠赴俄羅斯，協助攻打烏克蘭，導致兵力分散，「北韓恐怕發覺很難維持雙線作戰，因為這會造成巨大兵力缺口」。

北韓領導人金正恩。（圖／翻攝自朝中社）

諾亞洪水

南韓檢方10日指控，尹錫悅試圖挑起南北韓軍事衝突，為後續的戒嚴鋪路。根據備忘錄事證，參與這場計畫的，除了尹錫悅本人，還有前防長金龍顯與前國軍防諜司令官呂寅兄。檢方對尹錫悅等三人，追加起訴了濫用職權和一般利敵兩項罪名。

據檢方所說，這些備忘錄是在呂寅兄的手機所發現，當中稱要製造「不穩定的情況」，以便有「千載難逢的機會引發短期效果」。另一份備忘錄也稱，無人機須鎖定會讓金正恩「顏面盡失」的地方，刺激他不得不反擊，備忘錄所列出的地點名單包括兩座核子設施、金正恩的度假屋，以及金家聖地三池淵，和金正恩旗艦級開發計畫的所在地元山。

還有一份備忘錄稱，計畫目的最少要製造「國安危機」，最大要引發「諾亞洪水」。

掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global

更多三立新聞網報導

尹錫悅最新出庭照曝「頭髮全白、身形暴瘦」前後對比嚇壞網

仇中情緒越演越烈？南韓首爾又傳反中遊行 與中國女發生激烈口角

被控向韓第一夫人送包行賄 南韓統一教會長韓鶴子凌晨遭羈押

尹錫悅恐失明？保外就醫被銬坐輪椅畫面曝 韓法務部回應了

