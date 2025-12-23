為了懷孕跑半個台灣 台東加碼試管和凍卵補助減壓偏鄉

【記者黃泓哲／台北報導】為減輕偏鄉與離島家庭的生育壓力，台東縣政府於22日宣布推出「守護婦幼・幸扶助孕計畫」，在中央既有最高15萬元試管嬰兒補助之外，再加碼提供每年一次、最高6萬元的試管嬰兒補助，並新增凍卵補助最高6萬元，成為目前全台試管與凍卵補助金額名列前茅的縣市之一。縣府希望透過補助，降低民眾因距離與費用而放棄生育治療的風險。

吳成玄醫師指出，台東縣目前尚未設有生殖醫療機構，有試管或生育保存需求的民眾，幾乎都得跨縣市就醫，交通、住宿與請假時間，都是偏鄉家庭最沉重的隱形成本。縣府這次加碼補助，不只補貼醫療費用，也實際分擔了長途求醫的壓力，有助避免療程中斷。

吳成玄也分享一對來自蘭嶼的夫妻案例。這對夫妻結婚3年未孕，太太32歲，合併多囊性卵巢症候群與子宮息肉，先生則有嚴重寡精症。為了求子，夫妻每次回診都得先搭船到台東，再轉火車到台中，治療期間還要住宿過夜，舟車勞頓卻彼此陪伴。經完整評估後進行試管嬰兒療程，並同步處理子宮問題，最終順利懷孕。

宜蘊醫療生殖中心台中副院長吳成玄表示，目前凍卵費用約10至12萬元，試管嬰兒療程約20萬元，對偏鄉家庭負擔不小。台東縣加碼補助，搭配中央政策與跨縣市就醫選項，能讓民眾更彈性安排治療，不再因地理位置而承受過高壓力。他強調，生育補助的真正價值，在於是否貼近民眾真實處境，讓偏鄉與離島家庭也能安心規劃成為父母的未來。

