為了打卡「世界第一長洞」！他獨闖53公里地下長廊 失聯6天靠地下水續命

男子為了打卡拍照，獨子闖進全長53公里「世界第一長洞」。圖／翻攝自微博

廣西河池市鳳山地質公園內的江洲地下長廊，全長53公里、地形錯綜複雜，曾登上《中國國家地理》封面，被譽為「世界第1長洞」；近日一名37歲的韋姓男子為了「打卡」，獨自進入洞穴，最終失聯整整6天被救援人員尋獲，令社會震驚的是，他竟靠地下水生還。

綜合中國媒體報導，江洲地下長廊探測長度達53公里，由4個大型洞穴組成，內部地形錯綜複雜，滿是亂石與陡坡，是連成熟探洞者都需要結伴而行的危險地帶；不過37歲的韋姓男子為了「拍照打卡」，15日晚上獨自闖進洞穴，因地形判斷嚴重失誤走錯路線，又只攜帶了少量零食和礦泉水，以致體力迅速不支，最終受困失聯。

短短2天，韋男隨身物資很快消耗殆盡，由於洞內漆黑、沒有訊號，不得不將手機關機以保存微弱電量，為了獲取微弱的照明來尋找水源，他更將隨身攜帶的相機電池拔下來，改裝成手電筒的電池；在隨後的4天，他完全依靠洞穴內的地下水飲用維生。

男子被尋獲時仍有體力，直到抵達洞口隨即暈倒。圖／翻攝自微博

而為了保存體力，他還透過智慧手錶來確認時間，強迫自己保持正常的作息、按時睡覺，以維持意志力；終於在21日失聯進入第6天後，韋某終於被廣西河池鳳山縣救援隊尋獲，報導指出，他的位置距離最初進入的3號洞口大約5到6公里，距離他最近的出口僅有3公里距離。

當韋男遠遠看到光源靠近時，他突然振奮精神，朝著救援人員呼救，原本以為有體力自行走路返回，不過當他一走到洞穴門口，彷彿精神全數榨乾，人隨即暈倒。

廣西河池市鳳山地質公園內的江洲地下長廊被譽為「世界第1長洞」。圖／翻攝自微博

探洞專家對此警告，即使是經驗豐富的探洞者都需要結伴而行，新手在物資稀少的情況下貿然進入這種複雜地形的洞穴，極易迷路；鳳山縣相關部門工作人員也證實，該洞穴早已明文禁止遊客進入。目前，韋男已被醫護人員送往醫院接受檢查和治療，身體狀況穩定。



