為了抓綠鬣蜥...高雄男誤觸高壓電秒變火球 害4大企業停電恐面鉅額求償

高雄市林園區石化一路、台塑林園廠旁昨日（1/31）下午4時許發生一起觸電慘案，一名22歲周姓男子當時正使用長桿套索，要抓一隻要價250元的綠鬣蜥，結果不慎誤觸高達1萬1,800伏特的高壓電纜，強勁電流瞬間導致周男身上起火燃燒、冒出巨大黑煙，下秒癱軟從高處墜落地面，左側肢體2度燒燙傷，幸好送醫後撿回一命。

不過台電對此發布聲明，此次事故造成4間特高壓企業用戶停電，最久達5小時14分鐘，目前已至警局備案，至於是否求償，台電表示肇事者尚未康復，目前正蒐集相關資料，待肇事者傷勢復原後再行處理。

該起事件發生於昨日下午4時許，監視器清楚拍下周男先是和地面的友人討論如何捕捉綠鬣蜥，接著就伸長好幾公尺長的套索，一心想著眼前獵物，不料下一秒套索就意外碰到上方的高壓電纜，觸電瞬間全身起火，還伴隨巨大黑煙，下秒癱軟從高處墜落。

友人嚇得連忙拍打，試圖撲滅火勢，無奈火勢延燒至地面雜草，越燒越旺，全身起火的周男痛得在地上打滾，所幸消防局獲報趕抵現場後迅速撲滅火勢，周男左側肢體2度燒燙傷、但意識清楚，緊急送往高雄長庚醫院救治後，幸運撿回一命。

台電指出，該起事故直接原因為22歲周姓男子在石化一路旁捕捉綠鬣蜥時，甩動長桿誤觸上方高達6.9萬伏特（69kV）的特高壓專線，該電纜為專門供應大型鋼鐵與化學工廠之用，輸送電力極大，且具備高度危險性。

此次事故造成台電線路直接毀損，受災廠商包括台石、聯林、聯成三戶，停電時數長達291分鐘；而柯思創停電時間更久，長達314分鐘，4家石化巨頭的生產線，加起來足足停擺了超過5個小時。

台電表示，事發當下高屏供電區營運處已向管轄警察局備案，優先處理線路停電復舊事宜，對於肇事者沒有進一步請求。台電公司基於秉持服務社會大眾為原則、以人道立場考量為出發點，目前肇事者身體尚未復原，公司保留法律追訴權，但未商議請求賠償的方案。

不過由於4家受災戶均屬特高壓大用戶，加上大型化工廠的生產流程具高度連續性，突發停電可能導致反應爐停工、生產設備受損，甚至整批原料毀損，潛在的經濟損失相當驚人。儘管台電基於人道考量，目前並未對造成停電的周男求償，不過未來出院後，恐怕仍須面對鉅額賠償金額。

