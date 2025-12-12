中部中心／張喬羿、陳建華

刑事局中打和南投縣警方，日前接獲情資，疑似有人，在租屋處內，種植大麻，蒐證多時，持搜索票前往逮人，當場查獲大麻活株、種子、及培育設備等贓證物，後續調查發現，嫌犯因為欠債，而被債主誘惑，種大麻抵債，全案共3人被依法移送，並遭裁定羈押禁見。

犯嫌配合的坐著，乖乖地聽警方勸說，一旁專業設備下，一棵棵綠色植株，通通都是大麻活株，刑事局中打和南投縣警方，接獲情資，有一名楊姓男子，在南投縣水里鄉，一處民宅內種植大麻，蒐證完畢，持搜索票，到他的租屋處執行搜索，當場查扣大麻活株68株、大麻乾燥葉、種子及培植設備。

男民宅種植大麻 警查獲大麻活株.種子.培育設備（圖／翻攝畫面）





後續調查發現，楊姓男子，原先自己開店當老闆，但經營不善，借錢周轉，欠了超過1000萬元，結果債主，竟誘惑他，種大麻來抵債，還找了幫手，專門教他怎麼種，警方持續擴大追查，在台中烏日，南投水里跟集集，跨區搜索，拘提了兩名嫌犯。





為了抵債! 債主誘騙種大麻還債 3嫌遭裁定收押（圖／民視新聞）





因為欠債，走投無路之下，竟選擇種大麻抵債，涉案3人，有槍但有毒品，都遭法院裁定羈押禁見。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。

