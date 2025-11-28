為了拍網美照玩命！中國女生理期仍下水「與鯊魚共舞」遭咬出大洞

中國女生理期仍下水慘遭鯊魚狠咬。圖／翻攝自微博

近日有名中國女子遠赴馬爾地夫度假，一心想在水中拍攝網美照，竟不顧自己生理期，堅持參加潛水課程，甚至主動靠近鯊魚群，果不其然遭鯊魚攻擊，手腕被咬出大洞。然而，女子事後就醫態度更是輕浮，不停哈哈大笑，引起譁然。

綜合中國媒體報導，中國一名26歲女網紅日前與友人到馬爾地夫旅遊，參加了當地的潛水課程，豈料女子為了拍出美照，不顧自己生理期，仍堅持下水與鯊魚共舞，甚至不斷靠近鯊魚群。然而，鯊魚聞到血腥味，當場攻擊女子，導致女子手腕上有深深咬痕。

廣告 廣告

中國女網紅生理期堅持下水，遭鯊魚狠咬。圖／翻攝自微博

中國女網紅生理期堅持下水，遭鯊魚狠咬。圖／翻攝自微博

報導指出，女子被鯊魚咬傷後還心心念念著自己的美照，遲遲不肯上岸，還怒批導遊強逼自己離開水域，甚至在被包紮傷口時，還哈哈大笑，似乎完全不怕傷口受到感染。

事後，女網紅更拍照上傳自己的「戰績」，不過大多數朋友紛紛擔心女子傷口狀況，認為若不重視，嚴重可能需要截肢保命。

中國女網紅生理期堅持下水，遭鯊魚狠咬。圖／翻攝自微博

影片曝光後瞬間引起網友砲轟，紛紛表示「不要這麼冒險啊」、「這也太嚇人了」、「真的好危險啊」、「確實很拼了也是服」、「到時候死在醫院了還能謳一波醫院」、「可能已經侵入腦子了」、「我覺得這人真感染截肢，也是活該」、「好心勸不住要死的鬼」。

事後該名女子也回應表示，事發當天坐了10多個小時的飛機，加上熬夜因此沒有擦藥，隔天有馬上消毒傷口，不過並沒有到醫院治療。

她也表示，傷口疑似發炎感染，一下變紅，下秒又變白，「若是真要截肢了，哭哭啼啼也沒用」，自己則會坦然面對，希望網友不用替她擔心。



回到原文

更多鏡報報導

「砰！」中國政府集體銷毀非法爆竹 炸出10公尺天坑還害4人受傷

計程車司機遭男乘客性騷！不給摸竟勒脖威脅「想死嗎」 公司1舉動引譁然

想再拚一胎女兒！3個兒子的媽再懷上「3胞胎男孩」 一席話感動網友