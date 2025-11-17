為了招生打女人！高雄宮廟團主當街暴毆、掌摑前妻

高雄一名知名宮廟表演團主因招生問題與前妻發生激烈爭執，竟在大馬路上當街毆打前妻，連續甩了好幾記巴掌，火爆場面全被拍下。前妻事後驗傷，手臂出現大面積瘀青傷痕，頭部臉部更有3x3公分血腫，警方表示將介入調查。

高雄一名知名宮廟表演團主因招生問題與前妻發生激烈爭執，竟在大馬路上當街毆打前妻，連續甩了好幾記巴掌。（圖/社會事新聞影音）

事發當時，該名宮廟表演團主與前妻在路邊發生口角，情緒激動的團主突然對前妻動手，連續甩了好幾下巴掌。現場有其他團員試圖阻止，但仍無法遏止團主的怒火，他甚至在朋友拉開後又再度衝向前揮了前妻一巴掌。

前妻控訴表示，兩人因招生問題多次發生爭執，她經常遭到團主動粗毆打。「吵架講不贏，不然就是他覺得說我讓他在外面沒有面子。」前妻無奈地說道。事後她到醫院驗傷，手臂出現大面積瘀青，頭部臉部也有明顯血腫。

前妻控訴表示，兩人因招生問題多次發生爭執，她經常遭到團主動粗毆打。（圖/社會事新聞影音）

前妻在社群媒體發文表示，已經與該樂團完全切割，沒有任何關係，並控訴團主言語恐嚇。她坦承自己有輸錢的問題，但也抱怨當初樂團成立時是自己到處尋找資源，反控前夫對家庭不顧。「他覺得說我就是應該要幫他做這件事情，但我現在已經跟你沒關係了，你跟我講口氣跟態度，你很惡勢力欸。」

鄰居表示，平常雖然會聽到兩人吵架，但從未聽過有打架的情況發生。

前鎮分局一心派出所長李宗翰表示，畫面中男子的攻擊行為恐涉嫌違反刑法第277條傷害罪，警方將依法調查處理。（圖/警方提供）

前鎮分局一心派出所長李宗翰表示，畫面中男子的攻擊行為恐涉嫌違反《刑法》第277條傷害罪，警方將依法調查處理。

這起事件在宗教界引起譁然，該宮廟管樂表演團平時以演奏台灣民間傳統戲曲音樂聞名，經常在各地活動演出，如今家暴醜聞曝光，形象嚴重受損。

《中天關心您｜拒絕暴力行為，尊重身體自主權》

◆保護專線：113／110

◆反霸凌專線：0800-200-885

◆法律扶助基金會：02-412-8518

