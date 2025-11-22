為了挺日本？福島食品解禁「時機巧合」！食藥署回應

近期中國與日本因「台灣有事論」情勢緊張，衛生福利部食藥署今天公告全面解禁日本福島5縣食品，引發外界聯想；食藥署長姜至剛聞言秒答「沒有啦！」一切是按照行政程序走。

日本首相高市早苗的「台灣有事論」，引發中國強烈反彈，並採取一系列報復措施，包括抵制赴日旅遊、再次暫停從日本進口水產品等。

食品藥物管理署今天傍晚正式公告，全面解禁福島5縣食品，恢復常態管理，由於時機點恰逢中日兩國關係緊繃，引發外界聯想。對此，食藥署長姜至剛強調「真的沒有啦！只是剛好行政程序走到這裡。」

廣告 廣告

食藥署於今年8月29日預告「停止輸入查驗之日本食品品項別及其生產製造地區」，取消逐批查驗及產地證明與輻射檢測報告的雙證制度。姜至剛說，預告期60天，僅收到6則意見，其中1則贊成，其餘為詢問細節，因此依公告規定完成行政程序。

姜至剛強調，國內食品輻射標準從未放寬，相關監測持續滾動調整。根據國際原子能總署公開資料顯示，日本已建立完善的監測與因應措施，我國從其2011年核災後至今，針對日本食品輻射邊境檢驗27萬餘批次，不合格率為0，其額外輻射暴露風險為「可忽略」，此次調整是「回到國際趨勢」，並維持科學基礎下的風險管理。

姜至剛說，2022年來，檢驗進口福食2.4萬餘批次全合格，邊境將持續把關。不過，日本禁止流通品項仍不准輸台。包括日本國內已限制流通的產品，以及福島、茨城、櫪木、群馬、千葉等5縣的野生鳥獸肉、菇類、漉油菜，仍是禁止進口。（中央社）

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

粿粿哥哥雄厚背景曝光！拿父遺產金援她 痛批范姜吃軟飯

金馬62看點｜范冰冰可能親爭后座 日本影帝西島秀俊來頒獎

第七屆高通台灣創新競賽冠軍出爐 前3強抱走30萬美元獎金

