為了挺日本？福島食品解禁「時機巧合」！食藥署回應
近期中國與日本因「台灣有事論」情勢緊張，衛生福利部食藥署今天公告全面解禁日本福島5縣食品，引發外界聯想；食藥署長姜至剛聞言秒答「沒有啦！」一切是按照行政程序走。
日本首相高市早苗的「台灣有事論」，引發中國強烈反彈，並採取一系列報復措施，包括抵制赴日旅遊、再次暫停從日本進口水產品等。
食品藥物管理署今天傍晚正式公告，全面解禁福島5縣食品，恢復常態管理，由於時機點恰逢中日兩國關係緊繃，引發外界聯想。對此，食藥署長姜至剛強調「真的沒有啦！只是剛好行政程序走到這裡。」
食藥署於今年8月29日預告「停止輸入查驗之日本食品品項別及其生產製造地區」，取消逐批查驗及產地證明與輻射檢測報告的雙證制度。姜至剛說，預告期60天，僅收到6則意見，其中1則贊成，其餘為詢問細節，因此依公告規定完成行政程序。
姜至剛強調，國內食品輻射標準從未放寬，相關監測持續滾動調整。根據國際原子能總署公開資料顯示，日本已建立完善的監測與因應措施，我國從其2011年核災後至今，針對日本食品輻射邊境檢驗27萬餘批次，不合格率為0，其額外輻射暴露風險為「可忽略」，此次調整是「回到國際趨勢」，並維持科學基礎下的風險管理。
姜至剛說，2022年來，檢驗進口福食2.4萬餘批次全合格，邊境將持續把關。不過，日本禁止流通品項仍不准輸台。包括日本國內已限制流通的產品，以及福島、茨城、櫪木、群馬、千葉等5縣的野生鳥獸肉、菇類、漉油菜，仍是禁止進口。（中央社）
更多壹蘋新聞網報導
粿粿哥哥雄厚背景曝光！拿父遺產金援她 痛批范姜吃軟飯
金馬62看點｜范冰冰可能親爭后座 日本影帝西島秀俊來頒獎
第七屆高通台灣創新競賽冠軍出爐 前3強抱走30萬美元獎金
其他人也在看
陸郵輪避停！日旅遊業已失80%訂單 南韓觀光或從中受益
日本首相高市早苗日前「台灣有事」論引起大陸強烈不滿，雙方外交烽火已延燒近半個月。據《路透社》查詢郵輪排程與相關消息來源透露，大陸郵輪業者目前正紛紛避開日本港口，轉而前往南韓，預計將刺激南韓旅遊業需求。中天新聞網 ・ 8 小時前
巴鐵又贏了! 杜拜航展印度「光輝」摔機 巴基斯坦「這台」敲進買家訂單.....
[Newtalk新聞] 據「邊解感」在《騰訊新聞》發表的分析文章指出，在迪拜航展上，本被預期成為焦點的印度「光輝」戰機因突發墜機事件意外失色，中巴共同研製的「梟龍」Block III 反倒意外成為場內討論度最高的機型。這款曾在今年五月「五．七空戰」中展示超視距打擊與中程壓制能力的戰機，此次由巴基斯坦派出現役編隊赴會，不僅完成展示，還順勢敲定一筆未公開買家身分的新訂單。 印度空軍「光輝」（Tejas）輕型戰鬥機，21日在杜拜航展進行空中表演時突然失控墜毀，機身爆發火球並竄起濃煙，飛行員當場喪生。 圖：翻攝「X」@shashank_seo 巴基斯坦國防部雖未公布相關細節，但證實已與「友好國家」簽約。這也是「五．七空戰」後首筆正式落地的軍售，被視為該戰機獲得國際市場認證的象徵。航展現場更出現印度代表低調出現在「梟龍」展區周邊，引發外界關注。文章指出，印度對具備霹靂-15E 與 CM-400AKG 等配置的 Block III 「不可能不關心」，但基於兩國關係，巴方不會把這款機型轉售給印度。 中巴合製的JF-17「梟龍」Block III 戰鬥機 。 圖：翻攝自《騰訊新聞》 外界目前關注的焦點新頭殼 ・ 3 小時前
陸IAEA狀告日本：製造儲存超需求鈽材料 必須嚴加管束
大陸常駐國際原子能總署代表大使李松21日對日本「無核三原則」和福島核污染水排海等問題闡述陸方立場。中天新聞網 ・ 1 小時前
遊客注意！雪見遊憩區司馬限林道 11/27至12/12施工封閉
雪霸國家公園管理處(下稱雪管處)為提升園區聯外道路品質，保障用路人行車安全，將進行雪見遊憩區聯外道路司馬限林道9.17K至11.3K路段瀝青路面刨鋪及排水改善工程，訂於11月27日起至12月12日止，於每日上午8時至下午6時進行施工，屆時將全面封閉道路。中天新聞網 ・ 8 小時前
桃園中壢黃屋莊支線治理計畫 將邁入工程階段
桃園市中壢區黃屋莊支線屬於新街溪排水系統的一部分，流經環中東路等人口密集地區，近年來遇上暴雨，黃屋莊支線常造成周邊積淹水，桃園市政府水務局規劃推動「上游滯洪、中下游渠道改善」治理計畫，10月間經濟部公告治理所需用地範圍後，後續將邁入工程階段。自由時報 ・ 11 小時前
澎湖北寮海岸「摩西分海」淨灘 也發現太陽能光電板海廢
丹娜絲颱風造成南部地區多處太陽能光電設施受損，許多光電板遭受破壞，不僅堆積在台灣本島海岸線，也飄洋過海抵澎，繼林投沙灘發現殘骸，湖西鄉公所今（22）日辦理「北寮海岸淨灘活動」，赫然發現太陽能光電板海廢，由於材質相當沉重，出動多名壯漢合力才能清除。自由時報 ・ 8 小時前
福島食品全面解禁！ 食藥署：即起取消雙證管理、逐批檢驗
食品藥物管理署今（21）日下午5點公告廢止「停止輸入查驗之日本食品品項別及其生產製造地區」，即起生效。目前全世界對日本食品採取特定管制措施國家，僅剩中國(含香港、澳門)、俄羅斯及韓國。圖 / 食藥署 ...華視 ・ 1 天前
外送運費恐暴增？每爬1樓加收5元 DEAT警告：產業蒸發460億
外送員專法與新版運費規劃正引發各界關注！勞動部預告草案規定每單獨立計酬且換算時薪不低於245元，交通部也研擬新版運費包含樓層費與等待費。台灣數位平台經濟協會警告，若未經充分評估就倉促實施，恐導致3成以上消費者退訂，5萬名外送員恐失業，產業蒸發460億元產值。在萬物齊漲當下，新法牽動外送員、平台業者及消費者三方權益，如何取得平衡成為一大挑戰。TVBS新聞網 ・ 8 小時前
老樹救援協會第七年辦神木路跑 何欣純向五福臨門神木禮肥
台灣老樹救援協會今（22）日在台中石岡舉辦第七屆「神木禮肥公益路跑」，吸引各地民眾、社團共襄盛舉，以行動關心五福臨門神木，立委何欣純向神木禮肥並表示，老樹是自然景觀，更是台中的瑰寶及珍貴資產，承載文化、歷史與地方故事，保護老樹就是守護這片土地與世代的記憶。自由時報 ・ 8 小時前
日本福島5縣食品管制 即日起全面解禁
日本福島5縣食品管制今（21）日起全面解禁。食藥署傍晚公告廢止檢附產地及輻射檢測等雙證管理，以及100%逐批查驗等措施，即日起，相關食品進口回歸源頭管理及一般邊境管理。公視新聞網 ・ 1 天前
日本福島5縣食品全解禁! 食藥署宣布:回歸常態管理
生活中心／綜合報導日本福島核災事件後歷經14年，我國針對福島五縣食品輸入管制逐步放寬，食藥署宣布即日起，對福島5縣食品，取消邊境逐批查驗，回歸常態管理，對此，也被外界解讀，食藥署用解禁挺日本，對此，食藥署長姜至剛澄清，早在10月28號，完成意見搜集，與「台灣有事」論沒有關聯。民視 ・ 16 小時前
衛福部食藥署：日本「福島核食」即日起全面解禁！
2011年日本311大地震引發福島核災後，當時行政院衛生署就對福島及周邊地區食品輸入實施嚴格管制，經過14年，近期日本因首相高市早苗言論遭中國大陸制裁，衛福部食藥署今（21）日突公告，福島核食即日起全面解禁。中天新聞網 ・ 1 天前
張峻到場現勘！花蓮馬太鞍溪便道估11/28通車
馬太鞍溪便道因為鳳凰颱風帶來的強降雨，造成通車僅一個月的便道受損沖毀，公路局災後全力趕工，行政院政委季連成上週末還到現場關心、要求10天通車，原定通車日期是下週二的11月25日，但4天前因為溪水突發高漲，造成便道工程進度受影響。花蓮縣議會議長張峻今天早上到場現勘，張峻說，依照公路局最新進度，便道將可自由時報 ・ 8 小時前
成本高.農工缺 百大青農得主「機具共享」打破困境
想返鄉務農，但光是機具成本，就動輒好幾百萬，沒經驗也可能失敗收場，但在雲林縣大埤鄉，這些都不成問題！華視新聞頂真人物系列報導，帶您來看到，在地青農謝志坪，原本在工廠上班，卻覺得跟自己的志向南轅北轍，毅...華視 ・ 8 小時前
點365元鹹酥雞男友罵「敗金」 民眾：可以分手了
點365元鹹酥雞男友罵「敗金」 民眾：可以分手了EBC東森新聞 ・ 8 小時前
曾經的奪冠功臣 道奇拜了6月TJ手術的昔日終結者菲利浦斯
今年完成世界大賽2連霸的洛杉磯道奇今（22日）再傳出球員異動，由於今天是大聯盟不續約（Non-tender）最後期限，他們確定不與今年6月剛動完TJ手術的前終結者菲利浦斯（Evan Phillips），但棒球事務部總裁Andrew Friedman仍強調，他們有意願再次簽回他。太報 ・ 8 小時前
出運了！2026年「5大最旺生肖」出爐 第一名事業、財運穩到爆
隨著時間腳步邁入2026年，即將迎來能量極為強勁的「火馬年」（農曆丙午年）！命理專家小孟老師解析新年度的生肖整體流年運勢，直言馬年整體變動感強烈，運勢如同坐雲霄飛車般大洗牌，有人將打起精神迎戰挑戰，但也有人將迎來貴人相助與重大突破，同時點出財運事業前五名的生肖，在新的一年有望荷包滿滿。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
11月底還有颱風假？專家揭「天琴」侵台機率
生活中心／李明融報導中央氣象署指出，今天（21日）受到東北季風影響，冷空氣逐漸減弱，但早晚仍會感受涼冷，清晨各地低溫約17度至19度，局部溫度會再更低一些，早晚請注意保暖，白天高溫北部及宜蘭約22度、23度，花東約24、25度，中南部約26度、27度，感受舒適，然而儘管進入到11月份，仍有颱風持續生成，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興，指出下週一至週二（24日至25日）有機會生成「天琴」颱風，但對台灣天氣應無影響。民視 ・ 1 天前
中客力挺「禁日旅遊令」！日網驚曝「車站1奇景」嗨了
國際中心／于士宸報導日本新任首相高市早苗延續前首相安倍晉三的既定路線，先前拋出「台灣有事即日本有事」的強硬說法，展現出力挺台灣的明確立場。此舉讓中國外交部大為不滿，14日緊急發出聲明，呼籲中國公民「近期暫勿前往日本」，消息一出大批中國旅客紛紛取消、改期機票，避免赴日旅遊。沒想到，近日就有日本網友曬出街景照片，只見本該忙碌的車站前卻空蕩蕩，空氣相當冷清，引起原PO驚嘆，好奇表示「中國人都消失了嗎？」，貼文曝光後掀起一陣熱議。民視 ・ 1 天前
「柯文哲想法可能改變」 游盈隆曝民進黨盤算：比起三腳督更想迎戰藍白合
國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌已於19日結束首次會談，被外界解讀為藍白合的正面訊號，包含媒體人吳子嘉、前立委郭正亮指出，民眾黨前主席柯文哲的一審判決，勢必成為左右藍白合的一大關鍵；台灣民意基金會董事長游盈隆強調，不要把藍白合視為當然，畢竟除了柯文哲可能改變想法之外，民進黨有些人也更傾向一對一而非三腳督。游盈隆在《新聞千里馬》節目中分析，面對即將到來的2......風傳媒 ・ 3 小時前