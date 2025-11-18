為了搶位豁出去了？男淡定在車廂脫褲「露鳥自High」 乘客全嚇傻狂閃

大陸中心／王文承報導

男子竟然直接在座位上脫下褲子，大庭廣眾之下開始DIY，讓其他乘客目瞪口呆。（圖／翻攝自微博）

台灣捷運近來頻發乘客脫序行為，但在中國卻出現了更為誇張的事件，一名男子在地鐵車廂內「當眾公然DIY」。當時車廂內載滿乘客，該男子竟然直接在座位上脫下褲子，大庭廣眾之下開始進行不雅行為，讓其他乘客目瞪口呆。此舉被乘客拍下並上傳至網絡，影片曝光後，引起網友熱議。

男淡定車廂脫褲露鳥自High



根據陸媒報導，事件發生於15日晚上9時左右，當時列車正行駛中，一名乘客見狀後嚇得立刻報警，稱有男子在車廂內露出生殖器。警方接獲報案後迅速趕到現場，將該男子控制並帶回公安機關進行調查。根據網絡上流傳的影片可見，車廂內的其他乘客都將目光集中在這名男子身上，他坐在座位上，已經將褲子脫至小腿，內褲也拉到大腿部，目光呆滯，完全無視周圍的人群，隨後一手拿著手機，一手進行不雅行為。

廣告 廣告

這一舉動瞬間讓車廂內的乘客嚇傻，大家紛紛閃避並盡量避免接近，但該男子看起來非常冷靜，彷彿如同在自己家中一樣，無視他人眼光，繼續自顧自地進行「DIY」，與周圍乘客的驚慌反應形成鮮明對比。

警方初步了解後認為，該男子已經構成了在公共場所進行不雅行為，並依法對他進行了行政拘留處罰。南寧地鐵的客服人員表示，事發時地鐵工作人員第一時間上前勸阻，但最終由地鐵公安接手處理。影片曝光後，掀起社會譁然，「可以去廁所做，這樣影響確實不好」、「最近壓力這麼大嗎？」、「為了佔座也是豁出去了。」

更多三立新聞網報導

台積電老將傳竊走2奈米機密 經濟部長罕見發話了

低薪房價拖住？ 人力銀行調查曝不婚不生成社會結構難題

7分鐘就能吃！他大讚好市多1冷凍美食 一票老饕推：全家都愛吃

台灣這1景點過度神話？日網紅狠酸：就只是商店在山坡上！眾人看法兩極

