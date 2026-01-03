為了救他命都沒了！賓士哥「急停路肩救人」反遭撞慘死 傷者一驗竟毒駕

記者林意筑／彰化報導

2年前，國道1號彰化溪湖段發生一起連環撞事故，造成2死1重傷。據悉，呂男當時駕駛轎車行經事故路段時，突然追撞上前方的大貨車，路過的賓士車駕駛薛男見狀立即將車停靠路邊，且衝下車救援受困的呂男，無奈最終卻遭後方車輛撞擊身亡。事故發生後檢警進一步調查，發現呂男竟是毒駕上路，近日法院審結，依過失致死等罪判處呂男應執行3年6月徒刑。

2024年4月24日凌晨3時許，呂男駕駛轎車行經國道1號北上213公里處時，突然追撞上前方由53歲楊男駕駛的大貨車後受困。事故發生後，楊男立即將車輛移至外側路邊，並下車救援受困的呂男，而駕駛賓士車的33歲薛南路過見狀，也立即停靠在呂男車輛前方的路肩後下車幫忙救人。

沒想到不久後，駕駛曳引車的陳男行經此處時，因未注意車前狀況，高速撞上呂男橫停的車輛，呂男的車輛瞬間噴飛至一旁邊坡起火，曳引車則又往前推撞站在一旁的楊男及薛男，猛力撞擊，楊、薛當場失去生命跡象，緊急送醫仍不治，而呂男則受重傷。

是後警方針對呂男進行抽血檢驗，報告出爐後發現他體內含有有多種毒品反應，包含第二級毒品甲基安非他命及第三級毒品愷他命的代謝物，及第四級毒品硝西泮（耐妥眠）及其代謝物，毒品濃度均超過法定標準。

對此被害人家屬不禁悲喊「家人是為了救他，卻連命都沒了」，對此呂男雖坦承毒駕，但卻強辯「事故發生後驚慌失措」、「不知如何處理」等。法官認定，呂男混合施用多種毒品，已達不能安全駕駛程度，且肇事後未妥善處置事故現場，導致後續死亡車禍發生，嚴重漠視他人生命安全。

法官也認為，呂男過去有毒品等前科，假釋期間再犯本案，至今都未與被害人家屬達成和解或賠償，難認有悔悟彌補之心，雖符合自首要件得以減刑，仍判處不能安全駕駛罪1年2月、過失致死罪3年2月，合併應執行3年6月徒刑。

