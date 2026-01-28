為了求復合！新北男瘋狂跟騷跪前女友老家 下場出爐

法官判陳男２月徒刑。（示意圖／翻攝自Pexels）





新北市一名陳姓男子與女友小花（化名）分手後，為了挽回對方，竟展開一連串恐怖跟騷行為，不僅打電話、送禮到小花工作處所外，數度到小花住處、友人住處盯哨，攔阻小花離去，甚至跪在小花的老家門前，讓小花不堪其擾報警提告，而陳男則辯稱，自己只是想問小花為何要提分手，對方一直都在欺騙，隱瞞有男友，自己的行為都是出於關心，但新北地院不予採信，依跟蹤騷擾法判陳男2月徒刑，得易科罰金6萬元。

判決指出，陳男與小花過去曾為情侶關係，小花前年9月30日向陳男提分手，並表明無意再繼續來往，沒想到，陳男卻展開一連串恐怖跟騷行為，從前年10月開始，利用手機撥打電話騷擾，贈送花束、早餐、筆記本，阻小花上計程車，尋求對方原諒。

廣告 廣告

更有一次，見小花疑似拖著行李箱離開，以為小花要回老家，竟開車到老家等待，更跪在她家門前，但小花實際上並沒有回老家，而是母親轉告她的；此外，小花在搬家時，赫然發現行李箱邊角內有被安裝定位器，懷疑陳男因此才會得知她的行蹤。

新北地院審理時，陳男坦承曾做過這些事，但他辯稱，只是要問小花為什麼要跟自己分手，而且對方都在欺騙他，隱瞞她有男友，他的這些行為都是出於關心小花，不認為是跟蹤騷擾。

但新北地院法官不予採信認為，陳男不思以理性面對小花表明分手之意，無視對方感受，短時間多次跟蹤騷擾對方，使小花心生畏怖，影響日常生活與社會活動，承受精神上的困擾與痛苦，另考量陳男否認犯行，不能正視自己行為已經觸法的犯後態度，因此依跟蹤騷擾法判陳男2月徒刑，得易科罰金6萬元。

更多東森新聞報導

替代役被丟包魂斷台64！警列重大刑案 追關鍵5分鐘

找朋友還要帶刀？新北男闖社區地下室 總幹事驚見刀柄報警逮人

新北用路人注意！大漢橋、新海橋局部銑鋪工程 管制時段曝光

