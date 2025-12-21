為了活下去！北極熊正在「改寫自己DNA」 科學震撼發現：最後手段自救
美國魚類與野生動物管理局表示，目前全球約剩下2萬6千隻北極熊，已被列為瀕危物種。另據英國最新研究指出，北極熊的基因正在迅速產生變化，這些改變被認為與全球氣溫上升有關，或許是牠們在極端環境壓力下的一種生存機制。
根據英國《衛報》與美國《ABC新聞》報導，這項由英國東安格利亞大學（University of East Anglia）的研究顯示，居住於格陵蘭東南部的北極熊，其DNA中名為「跳躍基因」（jumping genes）的序列出現高度活躍現象。這些可在基因組內移動的基因片段，會影響其他基因表現，研究顯示牠們在面對升溫與海冰融化等環境劇變時，正以此方式「重寫」基因組，進行快速調適。
研究主導者艾莉絲高登博士（Dr. Alice Godden）向媒體表示：「這是首次發現哺乳動物的基因組在自然環境中因氣溫變化而即時產生明顯反應。南格陵蘭的北極熊就像在重構自己的DNA，這可能是一種對抗海冰快速消失的緊急求生手段。」
研究進一步指出，北極熊的基因變化也與飲食結構轉變有關。北部地區的熊多以高脂肪的海豹為食，而氣候較暖的南部族群，因海冰減少、獵物變少，已開始攝取更多植物性食物，基因也似乎隨之產生調整，尤其在脂肪代謝相關區域出現特徵性變化。
此次研究分析了來自17隻北極熊的樣本，並將其基因活性與當地長期氣溫變化比對。研究團隊指出，南、北格陵蘭的北極熊約在200年前因地理環境而開始分化，此次分析正是在前人研究基礎上，進一步加上氣候條件，首次直接建立基因變化與環境溫度之間的聯繫。
高登指出：「DNA本身就會隨時間變異，但環境壓力會加速這個過程。這群北極熊正經歷快速、且可能是根本性的遺傳改變。」管此次研究結果被視為一線生機，但科學家也強調，這些「正向調適」仍有其極限，無法完全抵擋氣候變遷的破壞速度。
「這項發現令人振奮，但同時也是警訊，」高登表示，「我們必須持續減少碳排放，減緩全球升溫，否則即使北極熊具備調適能力，最終也難逃滅絕命運。」研究結果已刊登於國際期刊《Mobile DNA》，未來研究團隊將擴大樣本範圍，觀察全球其他20個北極熊族群否也出現類似的遺傳反應。
