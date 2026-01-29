為了減肥超拚！女星「一週只吃冰塊」暴瘦 她減到昏厥下場超慘

娛樂中心／蔡佩玲報導

秀雅為了減重「一週只吃冰塊」。（圖／翻攝自YouTube）

演藝圈中競爭激烈，女星們更是為了維持纖細身材拚盡全力，其中，「Billlie」成員秀雅就在節目中分享減肥的往事，坦言有次為了減輕體重，竟實施一週只吃冰塊的作法，她形容第四天時「走路像是飄在空中」。

秀雅表示當時接近公司量體重的日期，所以她希望盡快瘦身，雖然一週只吃冰塊達到目標體重，但她也透露身體的一些變化，比如吃到第四天，走起路來感覺像是在空中飄，讓她嚇壞從此不敢這樣做，更呼籲大家不要效仿，認為減肥應該是要找到健康的飲食。

減肥減到身體不適的不只秀雅，另名團員TSUKI也分享曾一度為了減肥，最終導致昏厥的慘痛經歷，她表示當時身體出現貧血、暈眩等症狀，本以為休息一下會改善，豈料落得昏倒下場，讓眾人震驚不已。

TSUKI則是減到暈倒。（圖／翻攝自YouTube）

