為了留營豁出去！海巡女下士盜刻醫官印章變造BMI 大膽造假5年遭起訴

記者陳佳鈴／台中報導

根據海巡署人才招募規定，女性官兵BMI須維持在17至26之間。（示意圖/海巡署）

得不償失！海巡署中部分署一名27歲洪姓女下士，因擔心自身身體質量指數（BMI）超過女性26的門檻而無法順利留營，竟在過去五年間，多次採取「盜刻印章、塗改數據」的非法手段。洪女不僅私自刻製國軍醫院醫務員印鑑，更直接在體檢表上大動手腳，經海巡署內部查核發現數據異常，這起離譜的軍紀案件才爆發。台中地檢署近日偵結，依行使變造公文書罪嫌將其起訴，洪女恐面臨最重7年以上有期徒刑。

根據海巡署人才招募規定，女性官兵BMI須維持在17至26之間。檢方調查發現，洪女為了規避體格不合格的命運，自2020年起便展開長達五年的造假計畫。她分別在2020年、2022年及2025年期間，未經國軍高雄總醫院王姓醫護人員授權，先行偽刻其私章，隨後大膽塗改「體格分類檢查表」中的身高、體重與BMI數據，最後盜蓋印文以假亂真，以此瞞天過海申請留營。

海巡署中部分署在進行年度體審審查時，敏銳察覺洪女的健康數據與過往紀錄存有明顯邏輯異常，深入追查後驚見表格竟是「手工變造」。檢方偵訊時，洪女對其違法行為坦承不諱。檢方指出，國軍體檢報告不僅是掌握官兵健康的依據，更是晉升、調職等重要人事運用的「公文書」，洪女的行為已嚴重損害國軍醫院與海巡署對體格檢查監測的正確性。

檢方強調，體檢制度旨在確保國軍戰力與官兵健康，洪女身為現役軍人卻知法犯法，嚴重打擊軍隊紀律。偵結後，檢方正式依《刑法》行使變造公文書罪嫌對洪女提起公訴，該罪法定刑為1年以上、7年以下徒刑。這起案件也讓基層官兵的體位管理與公文書審核流程，再度成為國防部關注的焦點。

