為了當美美伴娘 她2個月狂減15公斤！結果超慘…罹患這種病

中國杭州一名26歲女子小雨（化名）答應要當閨蜜婚禮的伴娘，所以下定決心減肥，用盡各種節食和運動招術，在短短2個月內從65公斤瘦到50公斤，整個人瘦了一大圈，看起來苗條許多。但與此同時，小雨的身體卻出現許多不舒服的情況，最後她到醫院檢查，才知道自己錯誤的減肥方法，讓自己罹患了糖尿病。

綜合中國媒體報導，小雨身高160公分，體重原本65公斤，為了在閨蜜婚禮上當伴娘時更苗條，她在短短兩個月內通過極端節食和過量運動，迅速減重15公斤。

一開始，小雨對自己的減肥成果感到相當驕傲，但身體卻開始出現各種不舒服的情況：整天疲憊不堪、頻繁感到飢餓、常常口渴難耐，甚至出現頭暈、心悸等等。小雨擔心健康出問題，所以前往杭州市中醫院內分泌病科就診，醫生替她安排詳細的檢查。

檢查結果出爐，小雨空腹血糖7.8mmol／L（正常應低於6.1mmol／L），糖耐量測試2小時血糖10.2mmol／L（正常應低於7.8mmol／L），已達到糖尿病前期的標準。

小雨無法相信自己明明成功瘦下來，卻得了糖尿病；內分泌病科副主任醫師成伯寧詳細詢問小雨的減肥方式，發現了嚴重的問題，因為她幾乎完全不攝入碳水化合物，每天只吃少量蔬菜和雞胸肉；同時進行高強度運動，有時一天跑步超過10公里。這種極端的減重方式導致她體內胰島素分泌紊亂，肌肉與水分大量流失，新陳代謝嚴重受損。

極端節食和過度運動的傷害

肌肉流失：肌肉是消耗血糖的主要組織，肌肉減少會導致血糖代謝能力下降。 壓力反應：身體會將極端減肥視為生存威脅，分泌更多壓力激素，這些激素會升高血糖。 胰島素抗性：長期營養不良會影響胰島素的正常運作。 代謝紊亂：身體進入「節能模式」，基礎代謝率下降，一旦恢復正常飲食，體重反彈更快。

後來，醫生幫小雨量身打造了治療方案，首先停止極端節食，恢復均衡三餐，接著將運動強度調整為中等的有氧運動為主，配合適量的無氧訓練，最後定期監測血糖，並建立個人健康生活記錄。

經過3個月的生活習慣調整，小雨的體重穩定在52.5公斤，所有不舒服的症狀也漸漸消失，最近一次複查顯示，她的空腹血糖已恢復至5.6mmol／L，糖耐量測試結果也完全恢復正常。

醫生提醒，美麗不能以健康為代價，健康減肥不是簡單的「少吃多動」，而是建立可持續的健康生活方式。內分泌系統極為精密，任何極端的改變都可能引發連鎖反應。



