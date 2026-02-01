為了看超級盃球賽 有錢人願花50萬租豪宅

第60屆超級盃即將登場，那些等到最後一刻才尋找住處或舉辦盛大派對的人，可能得為他們的拖延付出代價。來自外地的富裕人士現正斥資數十萬美元，預訂超級盃活動期間所剩無幾的豪華別墅作為派對場地。

舊金山標準（San Francisco Standard）報導，Airbnb短租屋或平庸的飯店套房根本無法滿足富裕人士的需求。取而代之，他們會求助房地產經紀人，尋找租用那些正在出售或暫時無人居住的豪宅。

房地產公司Coldwell Banker經紀人皮耶查（Joe Piazza）表示，他們本月有開價8000萬美元、位於超級盃舉辦場地李維球場（Levi’s Stadium）周邊的新上市房源，好萊塢製片公司和企業派對企畫公司立即聯絡他們，表示願意支付高達50萬美元租金租用這棟豪宅幾天。

皮耶查說：「我收到許多財星500強（Fortune 500）企業的詢問，問我們是否能在超級盃比賽前租用這棟豪宅一周。」

皮耶查目前手上有三棟位於洛斯蓋圖（Los Gatos）和薩拉度加（Saratoga）的空置待售豪宅，每一棟室內面積皆超過1萬2000平方呎，還有游泳池、運動場、葡萄園、噴泉、迷你高爾夫球場、酒窖等設施，還能欣賞到山景和城市燈光，而且離李維球場僅咫尺之遙。

對房地產經紀人來說，這是一個成本效益問題，超級盃期間出租這些豪宅意味著，這些物業將暫時無法開放買家參觀；租用者可能需要支付一筆可觀的押金，以防出租期間房屋及其家具遭到損壞。但是，如果經紀人能讓賣家透過出租房屋幾天獲得25萬到50萬美元的收入，那麼，這筆交易或許是值得的。

舊金山距離李維球場約60哩，但它將同時舉辦多場與超級盃有關的盛大活動。知情人士透露，早在三年前李維球場中選成為第60屆超級盃舉辦地點時，外地富豪就開始預訂在舊金山的下榻處。房地產公司Compass經紀人艾爾曼（Darcy Elman）說：「他們整整一周的行程都安排得一絲不苟。」

艾爾曼表示，許多賣家都嚴禁在其豪宅舉行派對，這項聲明在超級盃舉行期間尤其強硬。但在她不斷努力之下，終於有一棟太平洋崗（Pacific Heights）豪宅的業主允許在其物業內舉辦小型聚會，收取每晚1萬到1萬5000美元的租金。

