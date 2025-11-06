為了稀土與中建立「特殊管道」! 歐盟 : 約2千件申請 已通過了一半
[Newtalk新聞] 當地時間 5 日，歐盟委員會貿易和經濟安全委員謝夫喬維奇表示，歐盟已與中方建立「特殊溝通管道」，以確保對歐盟產業至關重要的稀土材料供應。
中國今年早些時候對稀土實施出口管制，引發歐洲對稀土供應中斷的擔憂。
據《路透社》報導，謝夫喬維奇正在科威特參加 2025 年海灣合作委員會－歐盟商業論壇。他稱，他已多次直接與中方討論此事。他說，他向中方強調，若稀土出口程式管理不善，歐盟生產和製造業將面臨「非常負面的影響」。
謝夫喬維奇說，經過反復磋商，中方同意優先處理歐洲企業的申請，通過這一「特殊溝通管道」，雙方官員正合作審查並加速稀土材料出口許可。他還透露，自中方實施出口管制以來，歐洲企業已向中方提交約 2,000 份申請，其中剛過半數獲批。
他繼續表示，歐盟將繼續敦促中方加快處理剩餘申請，同時致力於通過開發歐洲本地資源，包括愛沙尼亞的稀土和磁鐵生產，以實現稀土供應多元化。
稀土被譽為「工業維他命」，是先進武器裝備、航空航天部件、風力發電、新能源汽車、機器人及智慧製造等戰略性產業的關鍵原材料支撐。過去 30 年裡，中國在稀土開採和提煉方面始終具有主導力。
據國際能源署資料，2023 年中國占全球稀土礦產量的超 60%，但其對加工階段的控制卻占全球產量的 92%，在全球稀土加工領域幾乎擁有壟斷性的控制權。有歐媒此前指出，對歐盟來說，減少對中國依賴是一個艱巨任務，因為中方已經在稀土領域建立「事實壟斷」。
目前，歐盟正制定應急計畫，包括提升礦產本地生產、多樣化供應商網路以及再利用某些材料，同時計畫建立聯合採購和戰略儲備中心。但歐洲官員承認，沒有快速解決方案。
中美先後在吉隆玻和釜山舉行經貿磋商和元首會晤，稀土成為所聚焦的議題。會後，中國商務部新聞發言人稱，中方將暫停實施 10 月 9 日公佈的相關出口管制等措施一年，並將研究細化具體方案。白宮也發佈了一份「成果說明文件」。
但據香港《南華早報》報導，白宮於 11 月 1 日發佈文件後，歐盟研判認為，美方宣佈的中方暫停稀土以及其他關鍵礦產出口管制的說法，並不包括歐盟的產業。
在此背景下，歐盟近日頻頻約見中方代表，以確認局勢。在當地時間 3 日舉行的記者會上，歐盟委員會確認，儘管歐方認為中方暫停今年 10 月份擴大 4 月份稀土出口限制的措施涵蓋全球，但目前仍在與中方就相關過往細節進行談判。4 日，歐盟委員會表示，歐盟與中方官員討論了通用許可，尋求中方向歐盟放寬稀土出口。
更多Newtalk新聞報導
川普知道結果後大罵瘋子! 34歲馬姆達尼當選紐約市長 創造了「3個紀錄」…..
尼米茲航母編隊遭「穿插作戰」! 055帶隊南海攔劫 3中艦亂入騷擾
其他人也在看
才說三立集團入主是加分，大同總座沈柏延可能被拔掉！傳張榮華換將找來「這組合」，背後目的拆解
百年企業大同(2371)又有人事變化，在三立集團董事長張榮華入主後，張榮華人馬陸續進駐大同集團關係企業董事會，現在傳出大同公司總經理沈柏延將有異動，新人事雖至今仍未公告，但傳聞已引起市場關注。 據了解，張榮華已挖角東元電機總經理張松鑌接手大同新任總座，準備在11月10日就任，張榮華將借重他的專長，讓大同回歸重電本業發展，而張松鑌也將帶進原先在東元的幹部群，希望一掃過去王光祥時代、重資產輕本業營運的發展策略。 日前針對三立入主，張榮華擔任董事長一職，身為「老大同人」的沈柏延，才提到「三立集團加入是加分」，認為可以補足大同以往行銷的弱點，且張榮華重視專業發展和業務拓展，整體而言他認為三立集團加入是加分，沒想到就可能被拔掉換人。今周刊 ・ 20 小時前
記憶體不能只能喝湯！ 謝金河點名華邦電：這是好的開始
從DRAM、NAND到HBM，全世界記憶體族群近期漲勢驚人，包括三星延後DDR5合約報價、現貨價一週翻倍，韓國券商將SK海力士目標價上修一倍至百萬韓元，對此財信傳媒董事長謝金河直言，記憶體市場由海力士、美光與三星主導的三強格局，目前正在形成，有別於日韓在記憶體領域的迅速發展，反觀台灣相關產業自2015年受創迄今仍未完全恢復，唯有持續創新與深化合作，才有機會重新取得競爭優勢。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
鴻海強勢入榜！高盛點名AI時代「5大潛力黑馬股」 最猛個股上看飆漲92％
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導AI熱潮席捲全球資本市場，高盛（GoldmanSachs）最新公布的「董事精選名單」（ConvictionList-Directors’Cut）掀起投...FTNN新聞網 ・ 19 小時前
吳音寧無緣董座台肥止跌 公司治理紅線再掀爭議/台積電平高後翻黑 法人賣壓出籠台股重挫218點/千億採購案點火 雷虎龍德同享政策風口｜Yahoo財經掃描
美股周一漲多跌少，AI題材持續發威。亞馬遜宣布與OpenAI簽下380億美元雲端合作協議，推動亞馬遜股價跳漲4%創歷史新高，也帶動輝達上漲2.17%。費半指數勁揚0.59%，那斯達克指數漲0.46%，標普500指數漲0.17%，僅道瓊工業指數下跌0.48%，主要受到美國政府停擺導致經濟數據真空、聯準會(Fed)政策前景不明影響。微軟與雲端新創Lambda簽下數十億美元AI協議，股價卻沒受到激勵；AI供應鏈動能仍強勢，台積電ADR同步小漲0.4%，支撐市場信心。 亞股方面全面回落，日股大跌1.74%，韓股亦跌逾百點，下挫2.37%，港股與上證指數亦收跌，資金明顯轉趨觀望。 台股今（4）日開高走低，盤中在台積電(2330)一度攻上1525元平歷史高價帶動下，指數最高觸28,554點創新高，但終場仍下挫218.03點，收28,116.56點，成交量放大至5862.98億元。權值股台積電翻黑收1505元、鴻海(2317)收最低244元，雙王壓盤使大盤跌破5日線。電子股、AI與記憶體族群同步修正，神達(3706)跌停、南亞科(2408)回檔4%；反觀中工(2515)因寶佳入股爭奪經營權傳聞而股價強勢，中石化(1314)衝出漲停，成為盤面少數亮點。整體來看，市場資金轉趨保守，高檔震盪下指數短線整理，但政策概念股與主動式ETF成交仍熱，盤勢仍具韌性。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前
28K防線法人：跌破就是買點
漲多成台股最大利空，再加上營收、財報不確定性浮現，拖累行情腳步，4日盤中雖再見歷史新高28,554點大漲220點及28檔千金股重聚首，但均成曇花一現，終場下跌218點收28,116點跌破5日線，使得本周下半場的台股陷入28,000保衛戰，盤中高低點擴大到520點、震幅1.84％為10月16日以來最大，成交值達6,042億元，不過法人認為，跌破就是買點。工商時報 ・ 1 天前
併三商壽股價大跌 玉山金董座坦言外資滿狠
[NOWnews今日新聞]玉山金控與三商美邦人壽今（5）日宣布將換股合意併購，不過，在宣布好消息之前，玉山金股價一度暴跌，外資狂砍，對此，玉山金董事長黃男州在聯合記者會上坦言，股價確實有受到一些波動，...今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前
台股收跌399點！十大權值股4檔翻紅 鴻海、聯發科漲逾1%最狂
台股今（5）日受到美股回檔拖累、賣壓全面湧現，盤中一度重挫743點，終場跌勢收斂到399.5點、以27717.06點作收。十大權值股中，有4檔順利翻紅，包括鴻海（2317）、聯發科（2454）漲逾1%，廣達（2382）、中華電（2412）小漲0.7％左右；台積電（2330）則下跌45元、收在1460元，跌幅達2.99％。Yahoo奇摩股市 ・ 23 小時前
衛星商機 台廠四家發展一次看！
由全球衛星營運商、製造商、運載火箭發射服務商組成，亞洲最具影響力的衛星產業聯盟亞太太空社群理事會APSCC (Asia-Pacific Space Community Council)，11月4日首度移師來台，在台北萬豪酒店舉行為期三天的第26屆年會。此次年會包括Eutelsat、SES、Iridium、ViaSAT、JSAT、KT SAT、Thiacom等歐、美、日、韓、泰國衛星營運商、衛星設備製造商Hughes、運載火箭發射服務商Arianespace在內等25國、150家國際衛星企業，500位技術專家代表齊聚，與我國攸泰、台揚、稜研、創未來、中華電信、資策會等業者，共同洽商新一代高、中、低軌多維度衛星通訊、星地融合網路、地球觀測、AI提升衛星網路效能等新興技術，未來在亞太地區產業生態圈合作發展走向。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
國巨、華新科...被動元件股價翻身！AI帶動結構性成長，台股老手看好「這3檔」，把握拉回好時機
2023年全球AI發展大爆發以來，台股已有多個族群受惠，近期延伸到傳統的被動元件。在大漲一波後，後續發展方向為何？還有哪些個股值得留意？今周刊 ・ 22 小時前
收盤／台股創高後拉回重挫218點 櫃買殺近2%中小型股慘綠一片！
美股主指在11月的第一個交易日漲跌互現，道瓊收跌226點，輝達等大型科技股再度領漲，亞馬遜創歷史新高，標普500、那斯達克與費城半導體指數續收紅。不過，美股的科技榮景未能延續至今(4)日台股，台股盤中一度創高28554新高點，投資人逢高獲利了結、賣壓傾巢而出，拖累大盤終場重挫218.03點，以28,116.56點作收，跌幅0.77%，成交金額5848.92億元。代表中小型股的櫃買指數更慘，下跌1.76%，收在261.00點，成交金額1401.85億元，失守短期均線。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
〈美股盤後〉華爾街CEO齊聲示警 費半暴跌超4% Palantir崩近8%
投資人憂心 AI 相關企業估值過高，在消化最新一波財報之際，又接連收到多位大型企業執行長的警告，拋售潮加劇，美股主指週二 (4 日) 全面淪陷。鉅亨網 ・ 1 天前
台肥董事會全票選出張滄郎接董事長、吳音寧沒出席
[Newtalk新聞] 台灣肥料公司原本內定前北農總經理吳音寧接任董事長，不過，外界反彈聲音甚大。昨晚臨時發布由總經理張滄郎接任董事，並於今(4)日董事會全票選出張為董事長。而吳音寧今日沒有出席董事會，選擇在臉書發文稱，「政治的口水，是一時的，很快就過；不管在什麼位置，我們都要一起，繼續努力，勇往向前！」 台灣肥料公司於10月31日晚間公告，大股東農業部改派法人董事代表人，原代表人李孫榮改派為行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧，自10月31日生效。外界推定，吳音寧將接任董事長，原任董事長李孫榮則提前卸任，人事布局引發外界質疑。吳音寧則透過臉書表示，不管下禮拜董事會召開後，誰擔任董事長，最重要的，還是農民和員工的權益。台肥是一家上市公司，所有人事安排，都必須依照公司法的規定。 不過，台肥昨天深夜9點多公告台肥法人董事代表人異動暨董事變動，其中台肥總經理張滄郎接法人董事，吳音寧董事長任命似乎生變。行政院長卓榮泰今日上午受訪表示，國營事業的董事長選任都有法定的程序，台肥公司今天會召開董事會。董事會的最後的決定才是該公司最終的決定。 台肥公司也於今日召開董事會，通過由總經理張滄郎接任董事長，新頭殼 ・ 1 天前
台股盤前／費半勁揚逾3%、台指夜盤漲244點 台股開盤可望止跌回升！
美股週三（5）日自前一日的急挫中強勢反彈，道瓊工業指數上漲225.76點或0.48%，收47311.00點；標普500指數上揚24.74點或0.37%，收6796.29點；那斯達克指數漲151.16點或0.65%，收23499.80點。費城半導體指數勁揚210.69點或3.02%，收7190.27點。科技股高估值疑慮趨緩，加上美國10月ADP就業報告優於預期，激勵市場風險偏好回升，AI族群重拾漲勢。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
淘寶、拼多多恐被下架？來台經營多年「未落地納管」 經濟部說話了
中國電商平台淘寶與拼多多長期在台營運，但至今未在台設立公司納管，引發立委對消費者權益及防疫漏洞的疑慮。對此，經濟部長龔明鑫今（5）日強調，不會允許這些平台在台經營電商。經濟部補充，淘寶在台依法不得落地經營，實際上亦未落地經營，行政院已責成跨部會研商加強境外電商管理。民進黨籍立委邱議瑩提到，目前跨境電商並未開放中資電商落地，經濟部應如何納管？龔明鑫回應，「基本......風傳媒 ・ 13 小時前
中鐵擊敗日本公司奪印尼高鐵工程 今淪為虧損累累的錢坑 美媒揭露背後真相
在印尼，中國「一帶一路」倡議的標誌工程雅萬高鐵今年10月17日通車滿2年之後，依信傳媒 ・ 37 分鐘前
台肥董事長由總經理張滄郎接任 吳音寧僅任董事回應了
台肥公司上月底發布重訊改派法人董事代表人，原代表人、台肥董事長李孫榮調整職務，改派吳音寧，吳接任董事長輿論四起，不過，台肥昨（3日）晚連發3則重訊，其中另一法人董事代表人、農業部資源永續利用司司長莊老達，改派台肥現任總經理張滄郎，今（4日）董事會則選出張滄郎擔任董事長。鏡新聞 ・ 1 天前
EPS高達21.67！這電子大廠「霸氣賺兩股本」聲勢狂飆 PCB族群同步起漲、AI概念股全線沸騰
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導MSCI季度調整進入最後倒數，市場氣氛全面升溫。法人預期，台灣指數在第3季表現亮眼，台股與MSCI台灣指數漲幅皆居新興市場前...FTNN新聞網 ・ 1 天前
換股比例出爐！玉山金併三商壽躍第5大金控
[NOWnews今日新聞]玉山金控及三商美邦人壽董事會同時於今（5）日通過雙方合意併購，此交易將全數以股份轉換方式進行，玉山金擬以每0.2486股換發1股三商壽股票，發行新股給三商壽全體股東並取得三商...今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前
〈美股盤後〉最高法院審理川普關稅案 道瓊收高超200點 AMD推升AI族群
美股自前一日的急挫中反彈，因小非農 ADP 報告顯示，上月私營部門的就業增長恢復，投資人同時關注對川普關稅案與聯邦政府關稅而言至關重要的一天。鉅亨網 ・ 4 小時前
11月台股Ｋ線看端倪 壓力下生存14檔！
台股5日跌399.5點，收在27717.06點，成交值新台幣5894.69億元。三大法人外資及陸資、投信、自營商同步賣超，合計賣超649.45億元。群益證券投顧報告認為，台股十月單月大漲近2413點或9.34%，不僅漲幅為今年單月最大，也是史上最強十月。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前