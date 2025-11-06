為了稀土與中建立「特殊管道」! 歐盟 : 約2千件申請 已通過了一半

稀土礦場開採。 圖 : 翻攝自劍哥的思政課

[Newtalk新聞] 當地時間 5 日，歐盟委員會貿易和經濟安全委員謝夫喬維奇表示，歐盟已與中方建立「特殊溝通管道」，以確保對歐盟產業至關重要的稀土材料供應。

中國今年早些時候對稀土實施出口管制，引發歐洲對稀土供應中斷的擔憂。

據《路透社》報導，謝夫喬維奇正在科威特參加 2025 年海灣合作委員會－歐盟商業論壇。他稱，他已多次直接與中方討論此事。他說，他向中方強調，若稀土出口程式管理不善，歐盟生產和製造業將面臨「非常負面的影響」。

廣告 廣告

謝夫喬維奇說，經過反復磋商，中方同意優先處理歐洲企業的申請，通過這一「特殊溝通管道」，雙方官員正合作審查並加速稀土材料出口許可。他還透露，自中方實施出口管制以來，歐洲企業已向中方提交約 2,000 份申請，其中剛過半數獲批。

稀土成為全球高科技發展不可或缺的原料。 圖：翻攝自維基百科 by Peggy Greb（Public Domain）

他繼續表示，歐盟將繼續敦促中方加快處理剩餘申請，同時致力於通過開發歐洲本地資源，包括愛沙尼亞的稀土和磁鐵生產，以實現稀土供應多元化。

稀土被譽為「工業維他命」，是先進武器裝備、航空航天部件、風力發電、新能源汽車、機器人及智慧製造等戰略性產業的關鍵原材料支撐。過去 30 年裡，中國在稀土開採和提煉方面始終具有主導力。

據國際能源署資料，2023 年中國占全球稀土礦產量的超 60%，但其對加工階段的控制卻占全球產量的 92%，在全球稀土加工領域幾乎擁有壟斷性的控制權。有歐媒此前指出，對歐盟來說，減少對中國依賴是一個艱巨任務，因為中方已經在稀土領域建立「事實壟斷」。

江蘇連雲港碼頭待出口的稀土。 圖：翻攝中新社

目前，歐盟正制定應急計畫，包括提升礦產本地生產、多樣化供應商網路以及再利用某些材料，同時計畫建立聯合採購和戰略儲備中心。但歐洲官員承認，沒有快速解決方案。

廣告 廣告

中美先後在吉隆玻和釜山舉行經貿磋商和元首會晤，稀土成為所聚焦的議題。會後，中國商務部新聞發言人稱，中方將暫停實施 10 月 9 日公佈的相關出口管制等措施一年，並將研究細化具體方案。白宮也發佈了一份「成果說明文件」。

中美在馬來西亞吉隆坡的談判。 圖：翻攝US Defense Department

但據香港《南華早報》報導，白宮於 11 月 1 日發佈文件後，歐盟研判認為，美方宣佈的中方暫停稀土以及其他關鍵礦產出口管制的說法，並不包括歐盟的產業。

在此背景下，歐盟近日頻頻約見中方代表，以確認局勢。在當地時間 3 日舉行的記者會上，歐盟委員會確認，儘管歐方認為中方暫停今年 10 月份擴大 4 月份稀土出口限制的措施涵蓋全球，但目前仍在與中方就相關過往細節進行談判。4 日，歐盟委員會表示，歐盟與中方官員討論了通用許可，尋求中方向歐盟放寬稀土出口。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

川普知道結果後大罵瘋子! 34歲馬姆達尼當選紐約市長 創造了「3個紀錄」…..

尼米茲航母編隊遭「穿插作戰」! 055帶隊南海攔劫 3中艦亂入騷擾