為了穩住工作！8名中高層員工替公司貸款1.1億 成為「負翁」

8名員工為浙江宏廈建設公司貸款，未料公司宣告破產，背上龐大債務。圖／翻攝自微博

一名李姓男子於浙江宏廈建設公司擔任多年總工程師，日前上司請他幫忙貸款，以利公司順利經營，李先生認為，自己於公司任職，被老闆視為「自己人」，加上過去其他高層也曾為公司貸款，遂貸了人民幣500萬元（約新台幣2250萬元），未料不到1年，公司又讓李先生等8名員工貸了人民幣2500萬（約新台幣1.1億元）；如今公司破產，員工想把錢討回，老闆表示，自己也想讓員工貸款轉移到公司，但「銀行不同意」。

根據《四川觀察》、《閃電新聞》報導，中國浙江省李姓男子日前因公司高層請他幫忙貸款，考量自己仍在職，加上過去也有高層為公司借貸，遂以個人名義替公司貸了人民幣500萬元（約新台幣2250萬元），未料公司經營持續惡化，又請李男等8名中高層員工貸了人民幣2500萬（約新台幣1.1億元），李男更分3筆向民間貸款人民幣820萬（約新台幣3600萬元）。

如今該建設公司營運困難，宣告破產，李男讓老闆簽下了還款協議書，不過老闆表示，他也想讓員工脫身，將貸款債務轉移到公司，但「銀行不同意」；而建設公司目前已由人民幣760多萬（約新台幣3400萬元）拍賣，將依債權順序處理。

對此，海寧農商銀行表示，貸款均由客戶本人申請並辦理手續，考慮貸款人目前經濟狀況，願接受分期還款，客戶也可透過法律途徑解決；不過類似事件不只一樁，2021年鄭州育人教育集團也曾要求181名員工貸款人民幣2602萬元供企業使用，導致部分員工信用受損，背上龐大債務。



