為了繼承遺產…19歲少年竟「請朋友槍殺父母」！警察上門還裝冷靜：一切正常

美國新墨西哥州克洛維斯（Clovis）日前發生一起殘忍的弒親命案，一名19歲的少年穆諾斯（Darren Munoz）為了繼承大筆遺產與當地超商經營權，竟雇用朋友謀殺自己的親生父親與繼母，而且還在警方獲報抵達時謊稱「一切正常」，直到警方進屋後發現其繼母在臥室內當場死亡，全案隨之曝光。

根據People、abc7 News等外媒報導，穆諾斯12約14日先是向18歲的好友薩莫拉（Julio Zamora）購買了子彈，接著將手槍藏在腰間，再在15日凌晨約4時42分許在車庫門前等待薩莫拉到來，並讓薩莫拉進入父母臥室中射殺雙親。

當地警方凌晨4時50分接獲報案稱一戶住宅可能遭到竊盜，警方到場時發現車庫大門敞開，然而穆諾斯卻對警方表示「一切正常」，還以「父母睡覺時都會裸體」為由而阻止警方進門，但穆諾斯後來疑似在警方的堅持下帶領員警進屋，未料從父母臥室出來時竟滿手鮮血。

警方隨即進入臥室，發現穆諾斯71歲的繼母迪娜（Dina Munoz）當場死亡，58歲的奧斯卡（Oscar Munoz）雖頭部中槍但仍有生命跡象，緊急將其送醫搶救後仍宣告不治死亡。穆諾斯後來被警察帶回警局，並在警詢中表示，他當時是被車庫警報聲響吵醒，但當下沒有聽到槍聲，還否認曾報案，不過警方報案紀錄顯示他確實曾致電報警，但現場並無強行闖入的痕跡，屋內也沒有任何東西失竊。

怎料警方進一步追查後，竟從穆諾斯的女友的口中得知，由於奧斯卡擁有當地便利商店的特許經營權，若奧斯卡去世，則豐厚的遺產都會被穆諾斯繼承，穆諾斯因此對父母起了殺心，還以「遺產的一部分」引誘薩莫拉共同犯案。報導指出，穆諾斯遭控2項一級謀殺罪、密謀謀殺及犯罪教唆罪；薩莫拉則遭控2項一級謀殺罪與密謀謀殺罪，但2人都不認罪，目前全案仍待調查釐清。



