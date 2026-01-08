為了肉汁！美肯德基驚傳血案 叔姪奧客不爽聯手「狂刺店員」

美國內華達州拉斯維加斯一家肯德基（KFC）速食店，傳出一起衝突事件，兩名顧客只因不滿「肉汁」，與店員發生衝突，並持刀狠刺店員，警方依企圖謀殺罪名逮捕2人。

肯德基。（示意圖／Pixabay）

綜合美媒報導，2名行兇男子是48歲的詹姆斯卡特（James Carter）與32歲的傑拉德卡特（Gerald Carter），是一對叔姪，上月27日在肯德基行兇遭警方逮捕。

警方指出，當時2人購買餐點後離開，但傑拉德「因為肉汁的問題感到非常不滿」，他多次進出該店，情緒越來越激動，並聲稱店員「對他不尊重」。之後他與叔叔詹姆斯一同返回店內，監視器畫面拍到2人走進櫃台後方。

警方表示，畫面顯示傑拉德多次持刀刺向員工，同時詹姆斯則「對受害者施以數秒鐘的嚴重鎖喉」。警方透露，遭襲擊的店員被詹姆斯「牢牢勒住」，幾乎無法反抗，傑拉德則趁機持刀攻擊。

受傷店員隨後被緊急送往當地醫院治療，但警方尚未公布其傷勢狀況。報導指出，傑拉德坦承與該店員發生肢體衝突，他稱衝突起因是店員「辱罵他、對他不尊重」。當地法院裁定，傑拉德須以10萬美元（約316萬台幣）交保，詹姆斯為1萬美元（約31.6萬台幣），若兩人成功交保，須配戴電子腳鐐接受監控。

