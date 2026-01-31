為了親子鑑定！懷疑男友小孩非親生 她盜帳號狂發文騷擾前妻

記者楊忠翰／台北報導

台北市1名31歲劉姓女子，因懷疑男友與前妻小孩並無血緣關係，竟不顧法院核發的保護令，多次傳送訊息騷擾男友前妻，還強行登入對方社群帳號，甚至將帳號綁定自己的手機號碼，再發文騷擾男友前妻；士林地院依違反跟騷法及妨害電腦使用等罪，分別判處劉女拘役40日及3月徒刑。

檢警調查，劉女對男友前妻十分不滿，並懷疑對方小孩與男友並無血緣關係，多次要求對方帶小孩去親子鑑定，導致男友前妻不堪其擾，2023年申請跟蹤騷擾保護令獲准，劉女不得再對男友前妻寄送或播送文字、威脅或其他騷擾行為，有效期間為1年6個月。

2024年間，劉女明知對方有保護令，仍對親子鑑定一事心存芥蒂，她無視禁令持續傳送騷擾訊息，還進一步登入男友前妻臉書，並將該帳號綁定自己手機號碼，再利用該帳號張貼騷擾文章，嚴重影響其日常生活，後來男友前妻無法登入自己臉書，始知是劉女所為，她憤而前往警局報案並提告。

劉女應訊時坦承犯行，法官認為，劉女不思以理性方式溝通，反而擅自登入他人帳號，強行變更其個人資訊，不但違反保護令，還嚴重侵害他人隱私，遂依違反保護令罪判劉女拘役40日；至於無故變更他人電腦相關設備之電磁紀錄罪部分，則判劉女3月徒刑，全案仍可上訴。

