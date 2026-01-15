為了讓大阪變成副首都拚了！ 維新會的大阪府知事、市長聯合請辭重選

自民黨總裁高市早苗（右）與日本維新會黨魁吉村洋文（左）簽約組成聯合政府，協議之一就是推動大阪成為日本副首都。路透社



日本自民黨首相高市早苗即將宣布解散國會，重新選舉，以圖取得更多的席次推行政策。與高市早苗合作執政的日本維新會，合作宗旨之一就是要推動大阪成為日本副首都。為此，維新會的黨魁與副黨魁週四（15日）雙雙宣布辭去大阪府知事與大阪市長職務，同步召開提前重選，以取得府市合併成為「大阪都」的民意基礎，震撼日本政界。

從大阪起家的維新會，長期就以推動府市合併、成為與東京都並駕齊驅的「大阪都」作為政治願景，但在先前兩次的公投中都失敗。這次，維新會黨魁、大阪府知事吉村洋文，與副黨魁、大阪市長橫山英幸同時宣布辭職，將在日本國會眾議院大選投票日時，一同舉行大阪府市選舉。

這將是日本前所未見、刻意與中央政府改選一同進行地方政府改選的「三合一選舉」，日本維新會內部對此也極度震驚。但是吉村洋文與橫山英幸週四晚間召開記者會時，吉村洋文說：「希望大家能允許我們挑戰『大阪都構想』，我將以此為政見進行重新選舉。」橫山英幸則說：「這是訴求『副首都設置』與『大阪都制度』必要性的絕佳機會。」

日本媒體報導，據悉吉村與橫山兩人將在週五（16日）正式提交辭呈。大阪府與大阪市的重新選舉，預計將與目前被視為眾議院大選投開票日最可能日期的2月8日同日舉行。而由於兩人計畫競選原職，即使再度當選，任期仍將維持至2027年4月的原本任期。

此一打算首先是在週二（13日）傳開。日本維新會的主幹，地方型政黨大阪維新會的市議員團週四稍早也集會討論了府市長重選問題，議員們多半表示「無法理解」。大阪維新會的市議團幹事長高見亮在記者會中說：「坦白說，關於『為什麼要選』、『想怎麼做』，這些訊息還沒有傳達到我們基層，所以目前還無法理解。」

他說：「如果目的是為了『都構想』，那麼『打算花多久時間達成』、『為什麼選在這個時機』，現狀下完全不明朗。目前市議團成員普遍感到難以理解。」

維新會的兩名創始人，前大阪府知事橋下徹與松井一郎，先前也都在社群平台X發文反對府市重選。松井一郎說，他無法理解為何要與國會大選一同進行府市改選，本來就可以和自民黨依照合作公約，先推動設立日本副首都的立法，接著推動大阪府市合併。他主張，依照原來的地方選舉時程，在2027年重選時提出府市合併的競選綱領就可，並不急著現在改選。

不過，吉村洋文與橫山英幸認為，2023年兩人競選知事與市長時，都沒有把大阪府市合併作為競選綱領，因此並未獲得民意授權。現在以此作為綱領進行重選，將可獲得民意授權，以全力推動大阪都成為日本副首都。

先前，大阪曾在2015與2020年兩度舉行公投決定是否要府市合併，兩次都以些微差距遭到否決。

