為了讓川普開心？沈富雄酸爆：台灣人真沒用

[NOWnews今日新聞] 台美關稅協議正式拍板，確定對台「對等關稅」降至15％且不疊加，並同步取得美國232條款的關稅優惠。不過，台灣也承諾對美投資總額高達5000億美元，其中2500億美元為企業直接投資，另2500億美元則由政府以資金與信用保證方式支應。對此，前立委沈富雄大嘆，被人家強取豪奪到這種程度，還要安慰自己說這不錯，「我們台灣人真沒用」。

沈富雄18日在政論節目《下班瀚你聊》中表示，行政院副院長鄭麗君率團赴美，與美國商務部長盧特尼克簽署投資MOU後，外界多半將焦點放在「15％關稅不疊加」、「與日本、韓國同級待遇」等正面解讀，甚至認為5000億美元投資規模「比想像中好、可以忍受」。

但沈富雄直言，這樣的說法讓他感到十分悲哀，更大嘆台灣人真沒用，被人家強取豪奪這麼多，居然還自我安慰說不錯。他甚至形容，連美方的盧特尼克「可能都覺得不好意思」，因為對方講得相當直白，直接點出「台灣需要美國的保護，所以就必須讓川普開心」。

沈富雄質疑，哪有國家領袖可以用這樣的方式，向另一個國家索強取豪奪這麼多，「我們欠美國什麼？為什麼要做到這個程度？」他認為，美方坦承交換條件的說法，反而更加凸顯台灣在談判中的劣勢，實質上是台灣吃虧。沈富雄進一步指出，更令人擔憂的是，美方已明確提及，未來3年內，台積電及其上下游供應鏈，可能有高達40％須在川普剩餘任期內移轉至美國。

