為了買便當！遊覽車司機忘拉手剎車 車滑衝對向商家撞倒8部機車

【記者張沛森／桃園報導】一名遊覽車司機昨天（22日）晚間把車停放在楊梅區文化路，因忘了拉手剎車，在副駕位拿錢準備下車的時候車子突然滑動，要回去踩煞車已來不及，就這樣逆向越過車道，衝到對面店家，撞倒8部機車，所幸無人員傷亡，案由警方調查處理中。

楊梅警分局表示，昨天晚間19時許警方接獲報案楊梅區文化街190號發生交通事故，經調查為黃姓男子（65歲）駕駛遊覽車臨停於路旁，下車買東西時忘記拉上手煞車，在副駕位拿錢準備下車的時候車子突然滑動，要回去踩煞車已來不及，導致車輛滑行至對向，並撞倒8輛機車，所幸無人員受傷，經檢測駕駛酒測值為0，事故發生原因由警方調查釐清中。

事故現場。楊梅警分局提供

