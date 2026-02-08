為了贏不擇手段？ 冬奧瘋傳「陰莖打玻尿酸」 竟是為了讓衣服變大件

〔編譯陳成良／綜合報導〕奧運場上的作弊手法推陳出新，但這一次的「創意」恐怕連反禁藥組織都看傻了眼。外媒爆料， 2026米蘭科爾蒂納冬季奧(Milan Cortina 2026)傳出驚人傳聞：有跳台滑雪選手涉嫌「陰莖注射玻尿酸」，目的不是為了展現雄風，而是為了鑽賽服量測的漏洞、讓自己「飛得更遠」。不過目前尚無具體選手被點名，相關說法主要來自外媒披露與專家對機制的討論。

下體變大換寬鬆賽服 獲空氣動力優勢

這個聽起來荒謬的作弊邏輯，其實有科學根據。據《紐約時報》引述德國《圖片報(Bild)》報導，跳台滑雪對選手的比賽服有嚴格規定，衣服的寬鬆程度必須依據選手的3D身體掃描數據來決定。選手若透過注射玻尿酸或石蠟讓生殖器暫時「增厚」，便能在掃描時騙取更大的身體數據，進而合法獲得更寬鬆的賽服。

這多出來的布料在飛行時宛如一張更大的「帆」，能捕捉更多氣流提供升力；科學研究顯示，賽服尺寸若增加 2公分，理論上就能讓飛行距離增加5.8公尺，足以左右金牌歸屬。

對於這種「下半身作弊法」，世界反禁藥組織(WADA)主席班卡(Witold Banka)在記者會上顯得既好笑又困惑，但他承諾若有證據將展開調查，強調這可能違反體育精神。

事實上，跳台滑雪界長期存在修改賽服的作弊文化，今年1月，挪威隊教練才因被拍到「在胯下部位偷縫線」以增大賽服面積，遭到禁賽18個月的處分。如今傳出「玻尿酸增大術」，似乎只是將作弊手段從「改衣服」進化到了「改身體」。

