為了酒店妹「謊稱父亡」中校請喪假被抓包 退伍淪酒店少爺…二審認了「荒唐」求緩刑

軍紀嚴重出包！後備指揮部新北市後備旅步兵第一營前中校營長吳男，因為2023年期間迷戀酒店正妹，竟謊稱軍中謊稱父親過世，請了19天喪假；甚至還未依規定返營，最終遭軍方通報並尋獲遭起訴。一審判刑1年10月，二審今天（1／13）開庭，吳男承認荒唐迷戀酒店妹，退伍後深刻反省，曾做保全與酒店少爺，力圖振作，請求緩刑。

吳男今天出庭表示，2023年1月1日升任中校後，與朋友前往酒店慶祝，竟迷戀上酒店女子。

吳男因此沉迷酒店，甚至還背上卡債，但一心只想跟酒店妹在一起的吳男，為了請假，甚至荒唐地謊稱父親過世，還找禮儀公司冒用家人名義製作電子訃聞，並傳給長官伍姓旅長，吳男在2023年4月11日起至5月2日期間，分4次將喪假請完。

全案在7月東窗事發，吳男雖在5月提報退伍，原預計8月可退伍，卻因休假結束後未按時返營，部隊發布離營通報，最終部隊長官在國軍桃園總醫院將其尋獲帶回。

公訴檢察官表示，40歲能當上中校不容易，吳男身為中階幹部卻未以身作則，不但無心執行教育召集任務，還以偽造訃聞方式請假，又逾期未返營，明顯漠視軍紀，檢方及軍方不會可能同意緩刑，也擔心有仿效可能。

吳男承認當時鬼迷心竅，他退伍後當保全，也做過酒店少爺，直到第二任妻子離開，他才清醒過來，去年開始給前妻贍養費，對前妻愧疚，現在希望能贖罪，雖然知道前妻與孩子不會原諒他，但他仍想彌補。法官最後諭知，下次於2月4日上午10時續行審理。

