為了陪酒店小姐謊稱喪父請假 前中校營長求緩刑自曝2任老婆都跑了

吳姓男子擔任中校營長期間，竟謊稱父親過世，請喪假陪酒店小姐。（示意圖，freepik）

吳姓男子原本擔任新北市後備旅步兵第一營中校營長，因迷戀酒店小姐，於2023年4月間向軍中謊稱父親過世，成功請了19天的喪假；之後事跡敗露，吳男又連續曠職遭發布逃兵通報，終被尋獲帶回，一審判合併應執行有期徒刑1年10月。高等法院今（13日）開庭，吳男懺悔為了酒店小姐做出荒唐事，透露一度僥倖認為不用付贍養費給第一任老婆，結果第二任妻子也跑了，退伍後甚至做過酒店少爺，如今知道錯誤，盼請求緩刑。

吳男擔任營長期間負責動員教召工作，2023年4月期間為了請假，竟上網找禮儀公司製作父親的電子訃聞，向不知情的伍姓旅長謊稱父親過世，請了共計19天的喪假；吳男因結識酒店小姐欠下鉅額債務，無心軍旅在5月提報退伍，不料7月「父親被死亡」東窗事發，他休假結束後，未按時返營，遭部隊發布離營通報，最終被單位內的王姓科長尋獲並帶回。

士林地方法院一審依意圖免除職役詐偽、長期脫免職役等罪，判吳男合併應執行有期徒刑1年10月。高院今開庭，吳男懊悔當時迷戀酒店小姐，不僅沒回家，還用荒唐理由請假，覺得很對不起長官；他表示退伍後當保全，也做過酒店少爺，一度還僥倖認為不用付贍養費給第一任老婆，直到第二任妻子也離開，才就此醒悟，去年開始給前妻贍養費，希望能彌補前妻與孩子。

吳男辯護律師針對量刑上訴，稱吳男軍職生涯考績良好，且軍中請假有替代人力，並非臨時離開擺爛，請求緩刑。檢方則指出，吳男身為中階軍官，行為敗壞軍紀，若判緩刑可能讓其他軍官恐有樣學樣，認為吳男上訴無理由，請法官駁回。





