為了飛更遠？冬奧跳台滑雪爆「陰莖門」醜聞
[NOWnews今日新聞] 為了贏得奧運金牌，職業運動員必須承受一般民眾難以想像的艱辛，但是這也包括往陰莖注射玻尿酸嗎？2026年義大利米蘭冬奧的「陰莖門」（Penisgate）醜聞引發關注，有跳台滑雪選手被指控對生殖器進行「加工」，以求飛得更遠，世界反禁藥組織（WADA）已承諾將會展開調查。
根據《衛報》報導，德國《圖片報》率先披露此事，稱有運動員為了在比賽服裝的量測環節中鑽漏洞，刻意將玻尿酸注射進陰莖。由於跳台滑雪的比賽服尺寸受到嚴格規範，以防止任何選手獲得空氣動力學上的優勢，這種行為被懷疑是操弄制度。
為什麼改變生殖器尺寸能幫助奪牌？
在賽季開始前，跳台滑雪選手必須依據自身的身型數據訂製比賽服，其中包括以國際滑雪總會（FIS）認可的3D身體掃描儀測量的「胯部高度」。測量時，選手需在醫師在場的情況下僅穿內衣，並遵守特定的站姿規範。
運動與營養科學教授德懷爾（Dan Dwyer）表示，比賽服的尺寸受到嚴格管制，因為服裝的整體尺寸會對升力產生「顯著影響」，而升力正是選手能否跳得更遠的關鍵。
德懷爾指出，如果選手在進行標準化身體測量前，透過玻尿酸讓陰莖變大，量測到的身體尺寸就會比原本更大，進而被允許製作較大的比賽服。「而稍微大一點的比賽服，就代表更大的表面積，能產生些微額外的升力」。
國際滑雪與滑雪板總會（FIS）男子賽事總監佩爾蒂萊（Sandro Pertile）直言，「比賽服多一公分都很關鍵。如果服裝表面積大5％，你就能飛得更遠。這畢竟是競技運動，每個人都在規則邊緣遊走，因為大家都想贏」。
那麼代價是什麼呢？
泌尿科醫師艾瑞克（Eric Chung）表示，陰莖必須注射相當大量的玻尿酸，才會有明顯效果，無論短期或長期，將玻尿酸注射進陰莖都存在相當高的風險。
艾瑞克指出，若注射技術不當或劑量錯誤，可能導致的嚴重後果包括陰莖疼痛、外觀不良或畸形、感染與發炎、感覺異常、性功能障礙，甚至在極少數情況下，感染可能擴散，導致組織壞死，最嚴重可能必須切除陰莖。
跳台滑雪選手在比賽服裝動手腳早有前例，去年，挪威兩位奧運獎牌得主林德維克（Marius Lindvik）與福爾芳（Johann André Forfang）被處以三個月禁賽，就是因為兩人的團隊被發現在2025年世界滑雪錦標賽中，秘密修改了比賽服跨下區域的縫線，挪威隊的總教練與助理教練以及1位工作人員，也因為這起醜聞被禁賽18個月。
