為了食物詭計百出！貪吃貓「假裝撒嬌」竟遭店長識破

火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導

日前一家小賣部因接連上演「貓咪行竊未遂」的逗趣故事，引發網友熱烈討論，店長分享自己先是遇到一隻流浪貓以過度熱情的方式博取好感，隨後企圖叼走火腿逃離現場，沒想到隔天又有同伴「複製流程」再度上門，讓他不禁懷疑這根本是有組織性的「預謀犯案」。

小賣部的店長表示，當天他正在店內顧店時，一隻陌生的流浪貓突然上門，不僅完全不怕生，還主動蹭腿、翻肚示好，熱情程度完全不像初次見面，店長原本以為只是貓咪親人，還伸手溫柔回應，結果這份突如其來的親密，竟成了小貓得寸進尺的「鋪墊」。

每隻浪貓都用幾乎一模一樣的流程上演「先示好、再下手」，讓人不禁懷疑是有組織的犯案

(示意圖/Unsplash)

不久後，這隻小貓便趁人不注意時溜進櫃檯內，精準鎖定火腿腸，一口咬住就往門口直衝，所幸店長及時察覺，讓貓咪只好放棄戰利品、空手而逃，令人哭笑不得的是，隔天居然又出現另一隻浪貓，用幾乎一模一樣的流程上演「先示好、再下手」，彷彿前一隻已經回去通風報信。

而這次店長也早有防備，當場抓到現行貓，讓許多網友看完紛紛留言調侃「無事獻殷勤，非奸即盜」、「這家店已被貓界標記」、「顯然是有組織性的貓咪犯罪集團」，對此店長則透露，其實自己平時就有照顧流浪貓，並協助絕育與收養，可能正是因此才吸引了浪貓上門。