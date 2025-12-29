為了餐廳座位 54歲男涉嫌怒揮斧頭攻擊

cnews204251229a03

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

新北市中和區圓通路一帶，1家餐㕔於今（29）日中午12時左右，傳出為了搶座位竟拿出斧頭攻擊的事件。中和警分局表示，54歲薛姓男子，疑選好座位後在店門前拿著菜單點餐，另1名38歲陳姓男子見有空位隨即坐下等餐，2人因此爆發口角。沒想到薛男竟走出店外，由機車置物廂拿出1把未開鋒的斧頭，再走回店內攻擊陳姓男子。員警獲報到場逮人，訊後依涉嫌傷害現行犯，將薛男移送新北地方檢察署偵辦。

中和警方表示，今天中午轄區錦和派出所員警獲報，餐廳疑發生拿斧頭攻擊事件，立即馳赴現場處理。初步了解，薛嫌與陳姓被害人，因餐廳用餐劃位重複，而引發口角，情緒失控的薛嫌，拿出未開鋒的斧頭，敲打被害人。造成陳男肩膀及手臂瘀青，另外手指關節處也有擦傷，員警通報救護車，將他送往雙和醫院治療。

cnews204251229a02

中和警分局表示，員警到場依現行犯逮捕薛嫌，也在現場查扣斧頭1把。訊後將他依涉嫌傷害現行犯移送法辦。

照片來源：新北市警方提供

