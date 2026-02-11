為了一座聯外橋樑 川普與加拿大總理卡尼又吵起來

美國總統川普，為了一座與加拿大的相連橋樑「侯艾國際大橋」吵起來，要求美國要有一半的所有權。

美國總統川普9日發文，威脅將阻止連接美國密西根州與加拿大安大略省的「侯艾國際大橋」通行。加拿大總理卡尼則表示，他與川普進行了一次「正面」對話。卡尼說，他並提醒川普，這座橋是加拿大出錢興建的，應該與美國共享所有權。（葉柏毅報導）

川普在自家社群平台「真實社群」中發文表示，除非美國「為付出的一切獲得充分補償，更重要的是，加拿大必須以美國應得的公平與尊重對待我們」，否則他不會允許侯艾國際大橋通行。川普並稱，美加雙方應該立即展開談判，川普主張，美國「至少應擁有侯艾國際大橋一半的所有權」。

卡尼在受訪時表示，他已經打電話與川普進行了一次「有建設性」的談話，他在電話中向川普說明，這座橋樑是加拿大出錢興建的，但是加拿大願意將大橋的所有權，與美國密西根州共享。卡尼也表示，他也向川普強調，施工過程中，除了加拿大的鋼材與工人之外，也有美國的鋼材與工人參與。」卡尼說，這座橋樑正是美加兩國合作的最佳範例。

川普也在貼文中，將侯艾國際大橋的計畫，歸咎於前總統歐巴馬「愚蠢地」批准，但加拿大前國會議員華生則反駁說，這座橋樑的工程，是在川普第一個任期內正式全面開工，當時川普還呼籲，這座橋樑應該「儘速完工」。