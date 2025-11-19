為了「繼續相愛」！尪冷凍妻子遺體盼未來重生 然後交了新女友

桂軍民在妻子詹文蓮重病去世後，將她的遺體冷凍起來期待未來再相愛，最後還是交了新女友。。示意圖／翻攝自Pixabay

中國一名婦人詹文蓮因癌症在病床上心臟停止跳動，但丈夫桂軍民並未立即著手準備後事，而是堅持不放棄妻子生還的希望，決定將她冰凍起來，期待未來醫療突破能讓妻子重生，使兩人得以延續愛情。他的決定讓詹文蓮成為中國第一位「冷凍人」，溫柔、深情的舉動曾感動無數網友。然而4年後，他的身邊出現新伴侶，對外回應「我仍然愛我的妻子，但現在我沒有條件了。」

根據媒體報導，49歲的詹文蓮2017年因肺癌病逝，心臟停止跳動後，桂軍民選擇採用尚未獲科學證實的冷凍技術，與山東銀豐生命科學研究院簽下30年協議，將妻子遺體以攝氏負190度的液態氮冷凍保存，希望未來醫療技術進步，能讓妻子「復甦」。他表示，此舉只有一個目的：「我們都捨不得分開，只想繼續相愛。」

在妻子被冷凍前，桂軍民曾對她說：「我現在不把你當成逃兵，我讓你出去辦點小事、睡一覺。我有條件時，我會叫你替我醒來，別因為我而假裝睡著。」這段深情話語曾感動大批網友，許多人盼望奇蹟能成全這份愛情。未料4年後情勢生變，雖然他仍固定探望「冷凍中的妻子」，身邊卻多了一名女子。

對此，桂軍民坦承已有新伴侶，但強調自己依然愛著妻子，只是「沒有條件了」。他表示，妻子與他有同樣的信念：愛不是自私，而是希望所愛之人過得好。媒體報導指出，詹文蓮手術後，他曾獨居一段時間，但因罹患嚴重痛風無法行動，開始思考獨居生活是否可行。最終，他於2020年與王姓女子展開新戀情，並直言這段關係「有功利性」，甚至稱對方「還沒走進他的心」。

此事引發網友兩極反應。有人批評他欺騙大眾感情，未履行當初的承諾，質疑「妻子會同意嗎？」或認為對現任女友不公平；也有人表示理解，認為妻子已被冷凍多年，他重新開始人生並非不可接受，留言「讓逝者安息吧」。



