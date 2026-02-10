為了一起返鄉！家長將2孩童塞後車廂 1行為煏空挨罰

車廂內竟塞了2名孩童，不僅超載，還可能導致危險發生。圖／翻攝自央視

農曆春節將近，各地紛紛出現返鄉車潮，日前警方在高速公路上執行例行檢查，發現一輛白色越野車內後方乘客未繫安全帶，不過見駕駛頻頻往後方看，驚覺有異，打開後車廂檢視，才發現塞了2名未及10歲孩童；對此，警方依法處以罰鍰，並做出違規登記。

根據央視報導，中國重慶巫溪縣30日警方在執行勤務時，發現一輛白色車後方乘客未依規定繫安全帶，不過駕駛一臉驚慌，不斷探向後車廂，警方認為有異，將後車廂打開，才發現藏了4歲和8歲孩童。

警方指出，該車輛應坐5人，不過車內座位4人，加上車廂2人，共6人實屬超載，然而乘客乘坐於後車廂，一旦遭後車追撞，或是緊急剎車，即使輕輕碰撞都可能導致意外發生，後果不堪設想。

車廂內竟塞了2名孩童，不僅超載，還可能導致危險發生。圖／翻攝自央視

對此，中國警方依法對駕駛員張姓男子處以人民幣100元（約新台幣455元）罰款，另向駕駛違規證記3分，同時要求張男當場聯繫其他合格車輛，將超載人員進行分流，以確保行車安全。



