為了1萬元金項鍊！親兄弟反目 兄教唆擄走弟「4嫌送辦」

宜蘭一對兄弟反目，兄竟叫人擄走弟痛打。



竟有這種親兄弟！宜蘭縣發生一起親哥哥擄走親弟弟的離譜案件，而且起因只是因為一條價值約新台幣1萬餘元的金項鍊。警方逮捕4名涉案嫌犯，並起獲毒品咖啡包，詢後將4人送辦。

警方調查發現，宜蘭縣這對劉姓兄弟感情不佳，大弟日前發現自己的金項鍊失蹤，懷疑是大哥拿走，但大哥否認。昨晚（12／21）6時46分，大哥開車回到頭城老家，兄弟間再度因為金項鍊爆發口角後，劉姓大哥暴怒，因此聯合3名友人將弟弟強行擄走。

礁溪警方成立專案小組，沿路的監視器鎖定犯案車輛，昨晚8時許，警方在頭城下埔一間廟宇前順利逮捕4名涉案嫌犯，並救出受害人。

警方查出，嫌犯曾用球棒恐嚇並毆打弟弟，導致身上擦挫傷，並在擄人的賴姓共犯身上搜出5包毒品咖啡包。全案訊後，劉姓大哥及共犯依妨害自由等罪嫌移送宜蘭地檢署偵辦。

珍惜生命，向毒品說不！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

