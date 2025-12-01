為了1萬多把人砍到臟器外露！新竹城隍廟前血案「2人聲押」

新竹市的都城隍廟小吃商圈，11月29日晚間發生少年店員因為積欠修車費1萬多元，被砍到臟器外露緊急送醫的驚悚事件，嫌犯們落網後，昨（11月30日）檢方聲押其中2人。

8名嫌犯在案發8小時 後 落網。 （圖／警方提供）

回顧全案，29日8點多有4名男子佯裝要消費，進入孫姓少年工作的小吃店後，其中1人立刻拔刀，把他砍到倒地，臟器外露，4人旋即逃逸，警消獲報立刻派遣4人、2車趕來，9點4分抵達，將該名少年外露的內臟用繃帶固定緊急送醫，所幸搶回一命。新竹市第一分局偵查隊長張勝雄表示，經查帶頭行兇的是22歲陳男，因為17歲孫姓少年欠1萬多元的修車費，所以帶著長刀，領著弟弟跟友人共8人，分乘紅色MAZDA、白色TOYOTA前往該店討債，他抵達後領著弟弟、林男跟范姓少年共4人進去，另外4人在車上等候，雙方談判一言不合，陳男隨即拿出長刀砍孫姓少年，在場的其餘3人則徒手毆打，犯案後8人一起逃逸。

事發現場。 （圖／翻攝「新竹大小事」）

警方也在30日凌晨將嫌犯陳姓兄弟、林姓男子等3人，以及一名同案的范姓少年逮回偵訊，共花了4小時破案，4人對犯行通通坦承不諱，偵訊後目前已將4人依涉犯殺人未遂、妨害秩序等罪嫌移送新竹地檢署偵辦。

傷者被緊急送醫。 （圖／翻攝畫面）

不過，由於范姓少年未滿18歲，他涉案的部分轉由少年法庭審理，至於持刀砍孫姓少年的陳男和出拳毆打的林男，檢方認定2人涉犯《兒童及少年福利與權益保障法》，及《刑法》中「成年人與少年故意對少年犯意圖供行使之用而攜帶兇器在公共場所聚集三人以上實施強暴因而致生公眾危險」和「成年人故意對少年犯殺人未遂」等罪，犯罪嫌疑重大，目前已將2人聲押，在場幫忙嗆聲壯聲勢的陳男弟弟，則以6萬元交保並限制住居。

